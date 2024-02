Mbappé chez Macron, ce qui se cache derrière l’invitation

Kylian Mbappé sera chez Emmanuel Macron, ce mardi soir, pour un dîner. Ce qu’il faut comprendre de cette invitation du président de la République.

Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont été invités, ce mardi, par le Président de la République française, Emmanuel Macron, pour un dîner. Parmi eux, le meilleur buteur de l’histoire du club francilien, Kylian Mbappé.

Mbappé invité par Macron, que savoir ?

Ce soir du mardi 27 février 2024, plusieurs joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé, seront au palais de l’Elysée pour un dîner. Profitant de l’aubaine, Emmanuel Macron va recevoir l’émir du Qatar et propriétaire du Paris Saint-Germain via QSI, Tamim ben Hamad Al Thani, en visite officielle à Paris en marge des pourparlers tenus à Paris sur le conflit entre Israël et le Hamas. Président du club francilien, Nasser Al-Khelaïfi sera également de la partie.

Si des gens pensent que les dirigeants parisiens et le président de la République profiteront de l’occasion pour persuader Mbappé de renouveler son bail, comme ce fut le cas en 2022, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Selon les informations de RMC Sport, l’émir, comme le président du PSG, n’ont pas prévu de profiter de l'occasion pour relancer le sujet d’une prolongation avec le capitaine de l’Equipe de France. Le club champion de France a bien compris le choix du Bondynois, qui est irrévocable.

Mbappé ne prolongera pas

Si Emmanuel Macron était impliqué dans la prolongation de Kylian Mbappé en 2022, le dîner de ce mardi n’a rien à voir avec une prolongation de contrat. D’ailleurs, le joueur a déjà pris sa décision qu’il a fait part à ses dirigeants. Il quittera le club gratuitement à l’issue de la saison, donc libre de tout contrat. Le joueur de 25 ans aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour une signature l'été prochain.

Le gouvernement français est aussi conscient que le joueur quittera Paris en fin de contrat. Dans une récente interview accordée à RMC Sport, la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait évoqué l’avenir de Mbappé en souhaitant le meilleur à l’ancien Monégasque dans sa future nouvelle aventure encore inconnue.

« C’est vrai que là, manifestement, il y a une page qui est en train de se tourner. Moi je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années clairement. Je crois qu’il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours », avait-elle déclaré lancé.