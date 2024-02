Mbappé, deux cadors européens prennent une forte décision

Kylian Mbappé vient de recevoir des réponses de deux cadors du football européen, qui le voulaient dans leur rang.

Kylian Mbappé, c’est le nom qui fait la Une de la presse sportive internationale depuis un bon moment. Le capitaine de l’Equipe de France, dont le contrat expire l’été prochain au Paris Saint-Germain, n’a pas encore officiellement annoncé sa décision : renouveler ou partir librement à l’issue de la saison.

La Premier League à l’affut pour Mbappé

Le 1er juillet prochain, Kylian Mbappé sera un joueur libre de tout contrat s’il n’a toujours pas encore renouvelé son bail avec le club de la capitale française. Actuellement libre de discuter avec une formation de son choix pour y signer gratuitement l’été prochain, l’attaquant de 25 ans n’a pas encore communiqué sa décision. Mais les tendances l’envoient au Real Madrid. Mais les clubs de la Premier League ont également des yeux sur le Bondynois.

En Angleterre, trois clubs seraient très intéressés par le profil de l’ancien Monégasque. Ciblant les joueurs en fin de contrat, Manchester United a inscrit le nom de Kylian Mbappé sur sa liste. Mais les Red Devils se seraient désistés cet hiver en raison de soucis pécuniaires. Aussi les Gunners d’Arsenal ainsi que les Red de Liverpool ont aussi un intérêt pour le capitaine des Bleus. Mais deux clubs viennent de se retirer de la course.

Getty

Liverpool et Arsenal s’éclipsent

Si Foot Mercato a évoqué un accord déjà conclu entre Mbappé et le Real Madrid, Le Parisien a aussi confirmé que le meilleur buteur de la Ligue 1 a donné sa parole au club vice-champion d’Espagne pour venir l’été prochain. Mais selon Jérôme Rothen, Mbappé n’a pas encore dit son dernier mot.

Getty

Vu que le joueur est un fan de la Maison Blanche, et souhaite un jour porter ses couleurs, les autres clubs intéressés par le Français jugent bon de se retirer de la course. A en croire les informations du média anglais, The Independent, Liverpool et Arsenal se sont retirés pour des raisons financières. Ceux-ci ne veulent pas casser l’équilibre du vestiaire en offrant un salaire XXL à Mbappé.