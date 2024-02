Incroyable ! Kylian Mbappé pourrait filer à l'anglaise

La Premier League est bien intéressée par la signature de Kylian Mbappé. Une offre mirobolante a été proposée au Parisien.

Kylian Mbappé en fin de contrat, ça bascule dans tous les sens. Si le Real Madrid est annoncé comme la destination la plus en vue pour accueillir gratuitement le capitaine de l’Equipe de France l’été prochain, d’autres écuries européennes sont bien tentées de jouer un sale tour à la Maison Blanche. Parmi elles, Manchester United, qui offre le pont d’or à l’ancien de l’AS Monaco.

Man United offre le pont d’or à Kylian Mbappé

En fin de contrat en juin prochain au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a récemment annoncé à ses dirigeants qu’il quittera librement le club après le 30 juin 2024. Le joueur ne renouvellera donc pas son bail après son expiration. Même si le Real Madrid est en pole position pour enrôler le Bondynois, d’autres clubs veulent croire à un miracle.

Si Liverpool et Arsenal se sont retirés de la course pour Kylian Mbappé pour des raisons financières, Manchester United, qui était également sur le dossier, ne pense pas rebrousser chemin. Alors que les Reds et les Gunners ne veulent pas casser l’équilibre du vestiaire en offrant un salaire XXL à Mbappé, Man United s’en moque. Selon les informations de OK Diario, les Red Devils, actuels sixièmes de la Premier League, ont proposé à Kylian Mbappé un salaire de 500 millions d’euros sur 5 ans, avec une prime à la signature de 200 millions d’euros pour cet été. Mais Sir Jim Ratcliffe considérait ce transfert potentiel comme un coup majeur, mais en vain.

Mbappé au Real, déjà scellé ?

Si Kylian Mbappé a annoncé sa décision aux dirigeants parisiens de quitter le club en juin prochain, reste à savoir le club où signera le capitaine de l’Equipe de France. Mais selon les informations de la presse sportive française et espagnole, le numéro 7 parisien tient un accord avec la Maison Blanche pour une probable signature l’été prochain.

Du côté de l’Espagne, on évoque même que l’ancien attaquant de l’AS Monaco aurait déjà signé son contrat en secret avec le Real Madrid. Ne resterait-ce que son arrivée en juin prochain après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé aurait même déjà choisi la date de sa présentation à Bernabéu. Le joueur aurait voulu être présenté avant l’Euro 2024.