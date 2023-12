Mercato : Un géant de la Premier League se pointe pour Mbappé et Rabiot

A quelques mois de la fin de son bail, Kylian Mbappé attise les convoitises. Un géant anglais dresse le tapis rouge au Français.

Restera-t-il ou partira-t-il du Paris Saint-Germain après la fin de son contrat en juin 2024 ? C’est la question que se posent les supporters et suiveurs du PSG ainsi que d’autres acteurs du cuir rond. Très cité du côté du Real Madrid, l’attaquant vient d’intéresser un nouveau club de la Premier League.

Manchester United racheté

En attendant la validation de l’opération par la Premier League, Ineos va devenir l’actionnaire minoritaire de Manchester United. Selon les termes du contrat, Jim Ratcliffe aura à sa charge la partie sportive du club. Ainsi, Ineos va gérer les académies masculines et féminines en plus d’avoir deux sièges au conseil d’administration de Manchester United. La société de l’homme d’affaires britannique va également décaisser 300 millions de dollars pour les prochains investissements dans Old Trafford.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Sir Jim Ratcliffe et INEOS. Dans le cadre de l'examen stratégique que nous avons annoncé en novembre 2022, nous nous sommes engagés à examiner diverses alternatives pour contribuer à améliorer Manchester United, en mettant l'accent sur la réussite de nos équipes masculines, féminines et de l'Académie », avaient confié conjointement Avram et Joel Glazer, co-présidents du club. Du côté d’Ineos, Jim Ratcliffe se félicite également pour son nouveau rôle dans son club de cœur. « En tant que garçon de la région et supporter du club depuis toujours, je suis très heureux que nous ayons pu conclure un accord avec le conseil d'administration de Manchester United », avait déclaré le propriétaire de l’OGC Nice.

Getty

Man United veut Rabiot et Mbappé

Avec le rachat acté dimanche de 25% des parts de Manchester United par l’homme d’affaires britannique Jim Ratcliffe, les prochains mercatos des Red Devils pourraient être très animés. Selon les médias anglais, le club mancunien aurait déjà ciblé plusieurs stars pour l’été prochain.

Getty

A en croire les informations de Manchester Evening News, l’actuel huitième de la Premier League anglaise aurait ciblé principalement des joueurs en fin de contrat, libres de s’engager avec le club de leur choix à partir du 1er janvier 2024, dans une semaine où le mercato hivernal ouvrira ses portes. Parmi eux, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot. En dehors des deux joueurs de l’Equipe de France, le club dirigé par Erik ten Hag s’intéresserait à David De Gea et au milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong.