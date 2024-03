Real Madrid, la réponse intrigante d'Ancelotti sur Mbappé

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tenu des propos mystérieux sur Kylian Mbappé, dimanche.

Il ne fait plus l’ombre d’aucun doute. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L’international français a déjà informé ses dirigeants et ses coéquipiers qu’il n’allait pas prolonger son aventure parisienne au-delà de cette saison. Ainsi, la destination la plus probable du Bondynois demeure le Real Madrid. Pourtant, les médias ibériques continuent d’avoir un certain doute sur cette possibilité d’où les questions répétées à l’endroit de Carlo Ancelotti. Mais l’entraineur italien reste toujours aussi mystérieux sur la question.

Kylian Mbappé a déjà pris sa décision

A moins d’un énorme retournement de situation, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Selon plusieurs médias français et espagnols, les discussions seraient très avancées entre les deux parties qui se sont déjà mises d’accord sur de nombreux points. Mais alors que son avenir semble de plus en plus en proche du club madrilène, Kylian Mbappé, lui, s’échine à y faire planer un doute. Ce samedi par contre, le capitaine de l’Equipe de France a donné plus d’indices sans pour autant révéler sa future destination.

Getty

« Je pense que les gens seront au courant. J'arriverai à l'Euro l'esprit tranquille. J'ai déjà l'esprit tranquille. L'esprit des gens sera tranquille. Ce n'est déjà plus un sujet au club. Personne ne m'en parle. Y'a pas de souci avec ça. J'irai à l'Euro avec l'esprit tranquille et la certitude de vouloir faire de grandes choses », a laissé entendre Mbappé au micro de Téléfoot après la défaite des Bleus face à l’Allemagne.

Carlo Ancelotti botte encore en touche pour Mbappé

En Espagne, l’on attend avec impatience l’arrivée du natif de Bondy. La presse espagnole a même fait savoir il y a quelques jours que l’attaquant du PSG aurait déjà choisi sa date de présentation. De même, à en croire les médias ibériques, le numéro que portera Mbappé au Real Madrid serait déjà connue.

Par ailleurs, ni le club madrilène, ni le PSG ou encore Kylian Mbappé n’a encore confirmé cette destination. Ce qui amène les médias espagnols à continuer par sonder Carlo Ancelotti sur la question à chaque occasion. Interrogé à nouveau au sujet du Français en conférence de presse ce dimanche, le technicien italien, toujours égal à lui-même, a encore snobé la question. « N’oubliez pas que le plus important, c’est le Real Madrid. C’est un grand club. Je suis fier d’être leur entraîneur », a répondu Ancelotti.