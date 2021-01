Real Madrid – Les joueurs acceptent une baisse des salaires de 10%

Touché financièrement par la crise du coronavirus, le Real Madrid a trouvé un accord avec ses joueurs pour une nouvelle baisse salariale.

Le coronavirus a entraîné une baisse des revenus pour les clubs de football avec, notamment, l'interdiction des supporters dans les stades. Pour faire face à cette crise, le avait demandé à ses joueurs d'accepter une baisse salariale de 10% pour la deuxième partie de la saison 2019-2020 qui s'est entièrement jouée à huis clos. Les joueurs avaient tous donné leur accord.

Cette baisse concernait également les dirigeants, les membres du staff ainsi que les joueurs de la Castilla, la réserve du club madrilène.

Mais avec la poursuite de la crise sanitaire et le maintien des matches à huis clos, le Real Madrid doit toujours se serrer la ceinture. Le quotidien sportif Marca révèle ainsi que le Real Madrid a demandé à ses joueurs de bien vouloir accepter une nouvelle baisse salariale, pour la première partie de la saison 2020-2021, là encore de 10%.

Et selon le journal madrilène, les joueurs ont, de nouveau, tous accepté. Marca précise également que si le championnat d' n'avait pas repris la saison dernière, le Real Madrid prévoyait une baisse des salaires de 20%.

Avec la crise, le budget du Real Madrid a fondu comme neige au soleil, passant de 900 millions d'euros à 618 millions d'euros. A cause de cela, le Real Madrid n'a recruté aucun joueur cet été et ne le fera pas non plus lors du mercato d'hiver, qui s'ouvrira le 4 janvier pour les clubs de la . L'été dernier, le Real Madrid avait également cédé huit joueurs lui permettant d'engranger plus de 100 millions d'euros. Une somme salutaire en ces temps troublés.

Le Real Madrid compte cependant repasser à l'action l'été prochain mais le club madrilène devrait rester sage et observe avec attention les joueurs dont le contrat expire cet été, à l'image de David Alaba du Bayern Munich. Et ce vendredi, Zidane a également demandé à son président, Florentino Pérez, de prolonger au plus vite les contrats de Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez, afin de ne pas affaiblir son effectif.