Mercato – Le Real Madrid a engrangé plus de cent millions d'euros

Huit joueurs vendus et aucune recrue. Le Real Madrid pense déjà à l'été prochain et à un certain Mbappé.

A première vue, on pourrait croire que le était interdit de recrutement cet été. Ce n'était absolument pas le cas mais le club madrilène n'a pas enregistré la moindre arrivée.

En revanche, côté départ, le champion d' sortant à dégraisser : 8 joueurs ont été vendus cet été :

Javi Sánchez : Valladolid (3 millions d'euros).

Achraf Hakimi : (40 millions d'euros plus 5 de bonus).

Jorge de Frutos : (5 millions d'euros).

Dani Gómez: Levante (2,5 millions d'euros).

Miguel Baeza : Celta (2,5 millions d'euros).

Óscar Rodriguez : FC Seville (13,5 millions d'euros).

Alberto Soro : Grenade (2,5 millions d'euros).

Sergio Reguilón : (30 millions d'euros).

On peut également ajouter le départ de James Rodriguez à mais le Real Madrid l'a laissé partir gratuitement ! Les Madrilènes doivent s'en mordre les doigts quand on voit le début de saison du Colombien avec les Toffees : 3 buts et 2 passes décisives en 4 matches de . Enfin, Alphonse Aréola n'a pas été conservé à l'issue de son prêt.

Le Real Madrid a également prêté plusieurs joueurs dont certains sous la forme d'un prêt payant :

Takefusa Kubo : (2 millions d'euros).

Borja Mayoral : (2 millions d'euros, prêté deux saisons).

Jesus Vallejo : Grenade

Reinier : (prêté deux saisons).

Brahim Diaz : AC Milan.

Dani Ceballo : (5 millions d'euros).

Franchu : Fuenlabrada.

Gareth Bale : Tottenham.

Au total et sans compter les éventuels bonus, le Real Madrid a récolté 108 millions d'euros avec les ventes et les prêts payants. Les joueurs prêtés permettent également d'alléger la massa salariale du club et ces rentrées d'argent et économies réalisées laissent entrevoir le plan du Real Madrid pour l'été prochain : avoir les moyens de recruter Kylian Mbappé dont le contrat avec le PSG arrive à échéance en juin 2022.

Ce mardi, Ander Herrera, milieu de terrain du PSG, a d'ailleurs confié qu'il espérait ne pas voir partir Mbappé au Real Madrid en 2021 : « J'espère qu'il ne rejoindra pas le Real Madrid l'été prochain. Même s'il joue avant-centre, Mbappé est comme Benzema. Il aime aller sur la gauche pour pouvoir repiquer dans l'axe. Il est inarrêtable quand il fait ça. »

Le mercato d'été 2020 vient à peine de se terminer que celui de 2021 est déjà lancé.