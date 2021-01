Real Madrid : Zidane espère une prolongation de contrat pour Modric, Ramos et Lucas Vazquez

Pour sa première conférence de presse de l'année, Zidane a envoyé un message à son président : il souhaite voir rester Modric, Ramos et Lucas Vazquez.

Demain, le reçoit le Celta, un match comptant pour la 17e journée du championnat d' . Et ce vendredi, Zinédine Zidane s'est prêté au jeu de la conférence de presse d'avant-match, sa première l'année 2021. Et c'est Zidane déterminé qui s'est présenté devant les journalistes.

Zidane veut garder Modric, Ramos et Vazquez

« Je souhaite que Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez soient prolongés le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. « Nous souhaitons tous qu'ils restent. Il faut rapidement régler cette situation, c'est dans l'intérêt du club. »

Les trois joueurs seront en effet en fin de contrat cet été et Zidane ne veut absolument pas les voir quitter le club madrilène.

Plus d'équipes

Concernant le , Zidane se montre prudent, sans doute échaudé par la dernière sortie de son équipe en 2020, contrainte à partager les points avec Elche (1-1) : « Il n'y a pas de formule magique pour battre le Celta. Il faudra jouer un grand match car c'est une équipe qui joue bien au ballon. Ils viennent de remporter six de leurs sept derniers matches et ils ne vont pas nous rendre la vie facile. Mais ce sera l'occasion parfaite de montrer notre niveau. »

Zidane soutient Marcelo

Zizou est également revenu sur le retour de Marcelo, titulaire contre Elche, et qui a été souvent critiqué par les média ces derniers mois : « Il est impliqué, il s'entraîne bien. Je n'écoute pas les critiques extérieures au club : il travaille comme les autres. »

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur français a également apporté un message de sympathie à Eusébio Sacristan, ancien joueur du Barça, qui a été hospitalisé hier après avoir fait une chute dans les escaliers, nécessitant une intervention chirurgicale à la tête. « J'espère qu'il va bien et je lui souhaite un prompt rétablissement », a confié Zidane.

Enfin, lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il souhaitait en 2021, Zidane a d'abord pensé à ses joueurs et à son club : « Je souhaite que mes joueurs ne se blessent pas, que l'on continue à gagner des matches et si possible, des trophées en fin de saison. »