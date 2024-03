Real Madrid, Eden Hazard valide le choix de Mbappé

Eden Hazard a validé dimanche le choix de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid.

Kylian Mbappé vit ses derniers jours au Paris Saint-Germain. L’international français a informé le club et ses coéquipiers début février qu’il n’allait pas prolonger son contrat en fin de saison. Une annonce qui d’ailleurs déclenché des décisions controversées de Luis Enrique sur le joueur. Selon toute vraisemblance, Kylian Mbappé devrait filer au Real Madrid l’été prochain. Un choix judicieux selon un certain Eden Hazard.

Le Real Madrid va s’offrir enfin Kylian Mbappé

Après plusieurs années d’attente, le Real Madrid va enfin pouvoir signer Kylian Mbappé à moins d’un énorme rebondissement. Le club madrilène était déjà sur les traces du Bondynois en 2017 mais ce dernier a opté pour le Paris Saint-Germain. Revenu à la charge à l’été 2022, le Real Madrid a subi l’une des plus grandes humiliations de l’histoire du mercato. Alors que le club avait déjà un accord verbal avec Kylian Mbappé, le Français changeait d’avis et prolongeait avec le PSG dans les dernières heures du mercato.

Mais cela n’a pas découragé les Merengues qui auraient inclus cette fois-ci une clause lors des négociations afin de ne pas revivre la même situation. Ainsi, Kylian Mbappé rejoindra bel et bien le Real Madrid libre l’été prochain avec en bonus, une grosse prime à la signature. Et ce choix est validé par un certain Eden Hazard.

L'article continue ci-dessous

Eden Hazard prédit une belle histoire à Mbappé au Real Madrid

Ancien joueur du Real Madrid (2019-2023), Eden Hazard n’a pas réussi son aventure en Espagne, ayant passé la majorité de son temps à l’infirmerie. Aujourd’hui à la retraite, la légende de Chelsea estime que Kylian Mbappé a tout pour réussir au Real Madrid.

getty images

« Mbappé au Real ? Les meilleurs joueurs doivent aller au Real. C’est le meilleur club du monde. L’histoire serait belle. Je ne sais pas ce qu’il va faire. Tout ce que je peux lui souhaiter c’est qu’il continue de faire la magnifique carrière qu’il est en train de faire et marquer des buts », a confié l’ancien joueur de Lille sur Canal+.