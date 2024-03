PSG, l’explication lunaire de Luis Enrique sur la non-titularisation de Mbappé

Luis Enrique a laissé Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi. Un choix sur lequel il a eu à s’expliquer au coup de sifflet final.

Le PSG n’a pas réussi à l’emporter contre Reims ce dimanche au Parc des Princes (2-2). Une contre-performance, la troisième de suite en championnat, qui aurait peut-être pu être évitée si Kylian Mbappé avait participé à l’ensemble de l’empoignade. Alors qu’il était annoncé comme titulaire, le crack bondynois n’est en effet entré en jeu qu’à un quart d’heure de la fin.

Luis Enrique botte en touche pour Mbappé

Luis Enrique, le coach parisien, a donc une nouvelle fois choisi de se passer partiellement de sa star en championnat. L’ancien monégasque n’a d’ailleurs plus disputé l’intégralité d’une rencontre de Ligue 1 depuis environ 40 jours.

Getty Images

A l’issue de la partie, le technicien espagnol n’a pas pu éviter les questions des journalistes concernant l’international français. Fidèle à lui-même, il s’est montré évasif et n’a pas vraiment expliqué le motif de ce choix. « Kylian Mbappé c’est un joueur incroyable. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’était pas votre question, mais c’est ma réponse. C’est comme ça que ça marche », a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo.

Mbappé très en vue après son entrée en jeu

Pour trouver un coach qui se montre prolixe au sujet du numéro 7 parisien, il fallait se tourner vers le camp d’en face. Will Still, l’entraineur de Reims, a avoué avoir « serré les fesses bien fort » quand la star francilienne est entrée en compagnie de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé. « On pensaient qu’ils allaient démarrer. On avait un plan et une idée en tête. Mais on est restés disciplines à leur entrée pour ne pas vivre des situations en un contre un. Il fallait pousser, gagner des mètres et rester le plus organisé possible ».

A noter qu’après son entrée en jeu, Mbappé a été ovationné par le public du Parc des Princes. Il a aussi récupéré le brassard des mains de Danilo Pereira et en l’absence de Marquinhos. Durant le peu de temps qu’il a passé sur le terrain, il a pu tirer trois fois au but, dont deux cadrés. Mais sans réussir à faire la différence. Il a aussi réussi l’ensemble des passes qu’il a tentées (6 sur 6), tout en touchant 11 ballons en tout.