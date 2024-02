Real Madrid, une prime historique à la signature pour Mbappé

Le montant de la prime à la signature de Kylian Mbappé a fuité ce mardi et il est énorme.

Kylian Mbappé sera, sauf énorme surprise, un joueur du Real Madrid la saison prochaine. L’international français va quitter la France et le Paris Saint-Germain au terme de la saison en cours. Libre à partir du 30j juin prochain, Kylian Mbappé devrait toucher une grosse prime à la signature au Real Madrid.

Mbappé aurait déjà signé au Real Madrid

Jeudi dernier au lendemain de la victoire du PSG en 8es de finale aller de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé informait le club qu’il allait partir en fin de saison. Le joueur mettait également ses coéquipiers dans la confidence 24 heures plus tard. Son départ étant donc acté et confirmé par le PSG à l’interne, Mbappé va, selon toute vraisemblance, rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Même si le PSG et le joueur n’ont toujours pas officialisé son départ, Marca révélait lundi que le Français aurait déjà signé son contrat avec le Real Madrid. A en croie le média, Kylian Mbappé a paraphé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale espagnole. Une signature qui devrait rapporter très gros à l’international français.

Le Real Madrid casse sa tirelire pour Mbappé

La décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG ne devrait pas si étonnante. Le joueur avait déjà prévenu le club bien avant le début de cette saison qu’il n’allait pas prolonger dans une lettre envoyée à la direction. Une lettre qui lui avait valu une mise à l’écart avant d’être réintégré dès la deuxième journée de Ligue 1. Une réintégration qui faisait suite à des discussions entre le PSG et le joueur qui avait promis au club qu’il ne sortira perdant de ce feuilleton. Kylian Mbappé a ainsi renoncé à une partie de ses primes estimée à 100 millions d’euros environ. Mais ce n’est pas tout.

Alors qu’il va signer libre au Real Madrid, évitant au club madrilène de payer des indemnités au PSG, Mbappé va toucher une grosse prime à la signature à Madrid. A en croire les informations de la BBC, la prime à la signature de Mbappé au Real Madrid serait de 150 millions d’euros. Un montant que le Real devrait verser sur plusieurs années en plus d’un salaire annuel de 15 millions d’euros par an avec une partie de ses droits à l’image. Comme promis par le joueur, le PSG devrait toucher une partie de la prime de Mbappé comme révélé par l’Equipe récemment.