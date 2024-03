Real Madrid, Carvajal met en garde ses dirigeants sur l’arrivée de Mbappé

Dani Carvajal met en garde les dirigeants du Real Madrid sur une potentielle inégalité dans le vestiaire après l’arrivée de Kylian Mbappé.

Arrière droit du Real Madrid, Dani Carvajal a donné son opinion sur l’arrivée de Kylian Mbappé. L’Espagnol n’est pas contre l’idée de ses dirigeants de recruter l’attaquant français du Paris Saint-Germain. Mais il met en garde ceux-ci contre une inégalité au niveau des revenus des joueurs.

Mbappé au Real Madrid, le dossier est en bonne voie

Attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat en juin prochain. En effet, le joueur de 25 ans quitte le club francilien en juin pour signer dans un club de son choix. Le Real Madrid est le club le plus cité pour accueillir le Bondynois. Le capitaine de l’Equipe de France aurait même conclu un accord avec la Maison Blanche pour y signer gratuitement après la fin de son contrat au PSG.

Getty

Si son contrat expire en juin, le joueur a déjà informé ses dirigeants qu’il quitte le club. Informé de la décision de son joueur, le PSG a aussi confirmé le départ de son joueur. Récemment, Fabrizio Romano indiquait que les pourparlers entre le Real Madrid et l’attaquant français avancent très bien pour un accord.

L'article continue ci-dessous

Carvajal prévient ses dirigeants

Interrogé sur la Cadena Cope, mardi, Dani Carvajal s’est dit favorable à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain. Mais l’international arrière droit espagnol (42 capes) a aussi mis en garde le joueur et les dirigeants madrilènes sur les émoluments qu’ils pourraient accorder à l’ancien Monégasque.

Getty Images

« Il semble qu'il soit possible qu'il (Mbappé, Ndlr) vienne. À Madrid, les meilleurs doivent venir et il est l'un des meilleurs. Pour la Liga et notre football, ce serait bien, tout comme Lewandowski est allé à Barcelone », a lancé le défenseur du Real Madrid, qui poursuit en mettant en garde ses dirigeants.

Getty

« Pas de jalousie. Mais les personnes qui sont dans le club depuis le plus longtemps ont la responsabilité de veiller à ce que tout le monde rame dans la même direction. Quand quelqu'un déraille un peu, attrapez-le par l'oreille et remettez-le sur les rails », a répondu Carvajal à la question de savoir si un gros contrat de Mbappé pourrait en susciter.