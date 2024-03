Real Madrid, Bellingham révèle les secrets de ses débuts réussis

Jude Bellingham a révélé vendredi, les secrets derrière ses débuts réussis au Real Madrid.

C’est sans doute la meilleure recrue de la saison. Recruté à hauteur de 100 millions d’euros environ en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham fait plus que justifier le coût de son transfert. A seulement 20 ans, l’international anglais s’est déjà imposé comme un taulier du club madrilène dès sa première saison. Toutefois, ces débuts réussis de Jude Bellingham dans la capitale espagnole ne sont pas les fruits du hasard.

Bellingham révèle comment Henderson l’a aidé à s’imposer au Real Madrid

Avec 20 buts et 9 passes décisives, Jude Bellingham s’est rendu indispensable pour le Real Madrid dès sa première saison. L’international anglais étonne en plus par sa maturité sur et en dehors du terrain pour un gamin de 20 ans. Mais tout cela est normal dans la mesure où Jude Bellingham a un bon conseiller en la personne de Jordan Henderson.

L'article continue ci-dessous

Pressbox / Getty

« Il me dit à quel point je suis chanceux d'être dans cette équipe avec une si bonne ambiance. C'est un peu différent de quand il jouait au début. J'essaie de beaucoup l'écouter car il est un peu un modèle pour moi. Il m'a aidé à m'intégrer dans l'équipe et à gérer cette attente et cette responsabilité. Cela a été très, très difficile, mais aussi très amusant de m'adapter à la vie en Espagne et d'avoir une plus grande responsabilité avec le Real Madrid et l'équipe nationale. J'essaie de l'assimiler, de profiter de l'expérience, de m'améliorer et de grandir », révèle-t-il à propos de l’ancien capitaine de Liverpool.

L’hommage de Jude Bellingham à ses proches

Jude Bellingham sera très attendu dans les prochaines semaines. Cela notamment lors de la double confrontation contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions les 9 et 17 avril prochains. Mais en attendant, l’ancien milieu de terrain de Birmingham n’en revient pas de ce qui lui arrive. « Je me réveille et je dois me pincer quand je joue avec l'Angleterre à Wembley ou avec le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Je n'avais jamais rêvé de quelque chose comme ça si tôt, mais je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont participé à mon parcours », poursuit-il avant de révéler l’importance de sa famille ainsi que de ses proches dans la gestion de sa carrière.

Getty

« J’ai un très bon réseau de soutien : ma famille et mes amis me gardent les pieds sur terre. Je ne me sens pas comme un enfant qui est au sommet. Je pense comme si j'allais travailler chaque jour comme n'importe qui et je suis privilégié de tant apprécier mon travail. Ma famille fait en sorte que lorsque je rentre à la maison chaque jour, je me sente normal », conclut Jude Bellingham.