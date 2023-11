Jude Bellingham est le vainqueur du Golden Boy 2023

Jude Bellingham est le grand vainqueur du Golden Boy 2023.

Décerné par le quotidien italien, Tuttosport, le Golden Boy est un trophée qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans en Europe. Cette année, le prix est revenu au milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham.

L’année de Jude Bellingham

Jude Bellingham ne fait pas que survoler la Liga avec le Real Madrid. Déjà vainqueur du Trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’or, l’Anglais vient d’être élu Golden Boy de l’année 2023 avec 97 % des voix. Deuxième en 2021, puis troisième en 2022, Bellingham s’est vu accorder un score de 485 sur 500 possibles par les 50 journalistes votants. L’Anglais succède ainsi à l’Espagnol Gavi, candidat à sa propre succession, et double encore une fois, Jamal Musiala, sérieux prétendant au titre.

L'article continue ci-dessous

Jude Bellingham étincelant avec le Real Madrid

Ancien joueur du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a posé ses valises cet été en Espagne et au Real Madrid contre 103 millions d’euros, hors bonus. Depuis son arrivée, l’international anglais s’éclate en Liga sous le maillot madrilène. Jude Bellingham s’est vite adapté au club espagnol et est devenu un maillon essentiel du dispositif de Carlo Ancelotti. En 16 rencontres toutes compétitions confondues, Jude Bellingham a déjà marqué à 14 reprises dont 10 fois en Liga en 11 matchs. Il a également délivré 5 passes décisives. Blessé et forfait pour la trêve internationale avec l’Angleterre, le Golden Boy a fait son retour à l’entraînement avec le Real Madrid ces dernières heures.