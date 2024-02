Real Madrid : Les mots forts de Bellingham

Quand Bellingham se prend pour un gladiateur

Le milieu de terrain de 20 ans savait ce qui l'attendait lorsqu'il a accepté un transfert de 103 millions d'euros à Santiago Bernabéu à l'été 2023. Il est devenu un autre "Galactico" dans la capitale espagnole, avec 18 buts inscrits en 26 apparitions.

"Un très grand club"

Bellingham n'est pas du genre à se laisser abattre par la pression, car les exigences de la performance devant des supporters impatients sont prises en compte à chaque fois qu'il entre sur le terrain. L'as des Three Lions s'est ainsi confié à Real Madrid TV : "Vous savez que c'est le plus grand club du monde, mais quand vous le vivez de près, c'est spectaculaire. C'est comme si vous jouiez dans un colisée. Vous avez l'impression d'être un gladiateur. C'est très spécial. On ne peut jamais imaginer à quel point ce club est grand. Il est impossible d'aller sur le terrain et de ne pas être reconnu. Le club est un niveau au-dessus."

Bellingham a fait de son mieux pour s'intégrer sur et en dehors du terrain en Espagne, en évitant de tomber dans le piège des questions posées à Gareth Bale tout au long de son séjour à Madrid. Bellingham a ajouté : "Il y a des moments où je sors pour prendre un café près de chez moi ou pour aller manger en ville. Ensuite, je rentre à la maison pour me reposer un peu dans le jardin s'il fait beau. Si mes amis sont là, nous sortons dîner et nous rentrons à la maison. C'est très agréable. On rencontre des gens dans les endroits que l'on fréquente le plus. Ils ne vous voient pas comme Jude Bellingham, le footballeur, mais comme Jude qui vient prendre un café et c'est très bien. Les gens que je rencontre en ville s'occupent beaucoup de moi. Je me sens chez moi. Quand je sors, je suis une personne réservée et je n'aime pas interagir avec trop de gens, car c'est difficile pour moi à cause de la langue, mais je suis toujours très poli."