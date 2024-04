PSG, Sabri Lamouchi s'attaque à Luis Enrique pour la gestion de Mbappé

Sabri Lamouchi s’en est pris à Luis Enrique vendredi à propos de la gestion de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques après son match raté mercredi. L’international français a notamment été maitrisé par son compatriote, Jules Koundé lors du choc PSG – Barça (2-3). Mais pour certains observateurs, cette prestation décevante du Bondynois est la faute de Luis Enrique qui gère mal le joueur. C’est d’ailleurs le cas de Sabri Lamouchi qui n’a pas épargné le technicien espagnol dans les colonnes de l’Equipe, vendredi.

Sabri Lamouchi dézingue Luis Enrique

Depuis qu’il a annoncé son départ au PSG, Kylian Mbappé n’a plus le même temps de jeu avec Luis Enrique. Le technicien espagnol ne laisse pas le Bondynois terminer les rencontres en Ligue 1 notamment. Pour se justifier, l’ancien coach du Barça fait savoir qu’il prépare son équipe à joueur sans Mbappé. Mais pour Sabri Lamouchi, cette décision vis-à-vis de l’ancien joueur de Monaco n’a pas de sens. « On connaît la personnalité, les idées de jeu, le palmarès de Luis Enrique, et il faut respecter cela, mais ne pas placer son meilleur joueur, Kylian Mbappé, au cœur de son projet de jeu, ce n’est pas normal », lance l’ex-coach du Stade Rennais.

Lamouchi révèle l’erreur de Luis Enrique avec Mbappé lors du PSG – Barça

Face au Barça, Kylian Mbappé a été transparent et n’a pas pu empêcher la défaire du PSG. Positionné sur l’aile, le capitaine de l’Equipe de France est paru déconnecté de ses coéquipiers et n’a donc pas d’influence sur le jeu. Pour Sabri Lamouchi, c’est entièrement la faute de Luis Enrique qui aurait pu mettre Mbappé au cœur du jeu.

L'article continue ci-dessous

Getty

«Mon meilleur joueur, je le mets au cœur du jeu parce qu’il va rendre les autres meilleurs ou parce que, en concentrant les joueurs adverses, il va libérer des espaces ailleurs. En plaçant Kylian dans l’axe, quitte à ce qu’il décroche, (Luis Enrique) aurait pu mettre en difficulté Cubarsi et Araujo. Ce que je constate factuellement, c’est que Didier Deschamps a fait avec Kylian ce choix en équipe de France, et que les résultats sur les deux dernières Coupes du monde parlent pour lui. La question, ce n’est même pas de le placer dans les meilleures conditions mais de l’utiliser dans les conditions dans lesquelles l’adversaire est le plus en difficulté », explique l’ancien international français.