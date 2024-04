PSG – Barça, la presse espagnole humilie Kylian Mbappé

Après la défaite du PSG contre le Barça, la presse espagnole n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé.

Discret pendant toutes les minutes imparties à la rencontre, Kylian Mbappé n’avait pu rien faire pour sauver le Paris Saint-Germain des mains du FC Barcelone (2-3), mercredi soir, au Parc des Princes. Alors qu’il était très attendu lors de ce duel, le Bondynois n’a pas été loupé par la presse espagnole, qui met l’accent sur « l’arrogance » du joueur parisien.

"Koundé a mangé Mbappé à Paris"

Très suivi en Espagne où il est annoncé du côté du Real Madrid pour l’été prochain, Kylian Mbappé a livré une copie en deçà des attentes placées en lui. L’ancien attaquant de l’AS Monaco a été discret pendant toute la rencontre. Si Jules Koundé dit maîtriser son capitaine en Equipe de France, le défenseur central français n’a laissé aucune chance au Bondynois pour s’exprimer au Parc des Princes, mercredi soir.

Getty Images

Une contreperformance de Mbappé vue par la presse sportive espagnole. « Les chances de Mbappé de remporter la Ligue des champions avec le PSG disparaissent. Ce soir, il a affronté sur la pointe des pieds un duel vibrant face au Barça », indique dans ses colonnes Marca, qui titre en disant que « Koundé a mangé Mbappé à Paris ». Même son de cloche pour Sport. « Jules Koundé a minimisé la présence de Mbappé jusqu’à le faire disparaître et le rendre désespéré. Il n’a tiré que deux fois. Mbappé s’est davantage fait remarquer par ses protestations auprès de l’arbitre et ses récriminations envers ses coéquipiers que par sa capacité à déborder. Il a perdu 13 ballons dans son match », souligne le média catalan.

"L'arrogance" de Mbappé vue par l’Espagne

De son côté, le journal pro-Real, AS, ne s’en est pas trop pris au capitaine de l’Equipe de France, estimant qu’il « n'était qu'une ombre » sur le terrain pour ce match aller face au club blaugrana. Saluant la prestation d'Ousmane Dembélé, le média précise que Mbappé est passé « inaperçu » durant tout le match face au Barça. Une discrétion de l’attaquant, qui a joué sur son équipe.

Getty

De son côté, le quotidien catalan Mundo Deportivo n’a pas fait cadeau au Bondynois. « Le bourreau du Barça lors du précédent tour de qualification 2021 avec quatre buts- trois à l’aller et un au retour - est passé complètement inaperçu cette fois. Le grand objectif de Madrid pour l’été prochain – et il y en a déjà trois – a eu des statistiques plus que discrètes. Cette fois, il a joué les 90 minutes complètes, mais il a à peine tiré au but deux fois et les deux ont été bloqués. Un détail de son désespoir dans le match est qu’il a commis trois fautes et, d’autre part, n’en a subi aucune, ce qui montre très bien le travail défensif du Barça avec lui », se réjouit le journal barcelonais.

Getty

En outre, pour sa part, l’autre quotidien catalan, Sport, met l’accent sur le comportement de Kylian Mbappé, qu’il trouve trop arrogant. « Le Crack de Bondy a terminé ce duel déstabilisé par le bon travail de son compatriote. (…) Mbappé s’est plus fait remarquer pour ses contestations auprès de l’arbitre ou pour ses récriminations envers ses partenaires que par sa capacité à déborder. (…) En petit comité, Mbappé avait méprisé le Barça. Une arrogance qu'il payé cher mercredi soir. Koundé a mis en évidence tous ses défauts, qui ne sont pas rares », a précisé Sport.

Pour éviter de tels tacles, Kylian Mbappé se doit de livrer une copie exemplaire au match retour le mardi prochain. Les espoirs parisiens reposent sur les épaules de l’ancien Monégasque pour la qualification en demi-finales.