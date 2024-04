Kylian Mbappé invisible, Habib Beye charge Luis Enrique

Kylian Mbappé a signé un triste match contre Barcelone et pour Habib Beye c’est la faute à Luis Enrique.

Cette fois, il a été titulaire. Et il est resté sur le terrain jusqu’au bout. Malgré cela, Kylian Mbappé n’a rien montré lors de ce qui pourtant devait être son match. Le PSG est tombé face au Barça (2-3) et le Bondynois est celui qui symbolise le mieux cet accroc c’est bien le numéro 7 parisien.

L’international français n’a absolument rien montré aux avant-postes. Il a tenté 3 tirs et aucun cadré. Il a eu 44 ballons touchés, mais il a eu 13 pertes de balle. Enfin, il a été signalé à trois reprises en position d’hors-jeu.

« J’ai trouvé Mbappé éteint »

Un match manqué et c’est difficile de le qualifier autrement. Comment l’expliquer ? Pour Habib Beye, consultant de Canal+, la faute incombe à Luis Enrique pour avoir trop « géré » sa star en championnat. « Ca a été un match difficile pour lui et il ne peut pas faire un match comme ça quand il est le leader d’attaque. Il a été moyen, un peu à l’image de ses partenaires. Mais, encore une fois et on a eu cette discussion plein de fois, il y a la gestion de Luis Enrique. Il le sort souvent. A un moment donné, vous pouvez le tourner dans tous les sens, le joueur manque d’intensité. Les gens disent que c’est normal, mais c’est le joueur qui doit faire la différence. Aujourd’hui, il a manqué d’intensité et cette gestion n’est pas bonne pour lui ».

Beye en veut à Enrique, mais il précise tout de même que Mbappé a aussi « sa part de responsabilité ». « Il n’a pas été bon et il doit être meilleur. Ce soir, je l’ai trouvé éteint et malheureux ».

Nasri plus sévère à l’encontre de Mbappé

L’avis du coach du Red Star est respectable, mais il n’est pas partagé par tout le monde. Samir Nasri, par exemple, juge que c’est surtout le joueur qui doit se remettre sur le question car il ne montre rien sur le terrain. « Il n’était pas intéressé, il était dans son coin. Il n’était pas connecté avec ses coéquipiers. C’est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Il faut prendre le ballon d’un peu plus loin. Sans lui, le PSG ne peut rien faire. Ils ont besoin d’un grand Mbappé pour se qualifier ».

Enfin, David Ginola a été un peu plus nuancé dans son analyse. « On s’attend à tellement de grandes choses que ce soir on voit sa frustration dans les dernières courses. Il sait au fond de lui qu’il n’a pas assez donné ».