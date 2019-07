PSG - Priorité de l'Atlético, Thomas Meunier négocie une prolongation

Le latéral droit du Paris Saint-Germain, avec lequel il discute actuellement d'une prolongation, serait la priorité de l'Atlético de Madrid cet été.

"Le club connaît mes intentions. Il sait que je suis ouvert, à faire ma quatrième année ici comme à signer un nouveau contrat. Après, s'il ne veut pas me prolonger, il ne me prolonge pas. Ce sera sa décision, tout est entre ses mains. Aujourd'hui, les dirigeants ont beaucoup de choses à gérer. On doit être sept joueurs en fin de contrat en juin 2020, il y a les renforts qui doivent venir, les joueurs qui veulent partir. Ça va être très agité", avait déclaré Thomas Meunier dans un entretien accordé à L'Equipe, le 3 juin dernier, affirmant son souhait de poursuivre l'aventure à Paris.

Et pour cause, le contrat de Dani Alves n'ayant pas été renouvelé par la direction du club, le couloir droit parisien semble revenir de droit à l'international belge, bien que ce dernier devra faire avec la concurrence de Colin Dagba et de Tilo Kehrer l'an prochain.

Le specte de l'Atlético plane sur les négociations

Et force est de constater que Thomas Meunier devrait obtenir gain de cause, puisque selon les informations publiées par le 10 Sport ce jeudi, il serait actuellement en négociations avancées avec Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, en vue d'une prolongation de contrat de deux ans. Mais attention, les concurrents semblent pointer le bout de leur nez.

En effet, de l'autre côté des Pyrénées, le quotidien AS rapporte que l'Altético de Madrid aurait fait du latéral droit sa priorité sur le marché des transferts. Diminués par le départ de l'expérimenté Juanfran, les Colchoneros verraient donc d'un bon oeil une arrivée de celui qui s'était montré très à son avantage dans la capitale parisienne durant la saison 2017-2018. Autant dire que si le PSG souhaite préserver son joueur, il devra se montrer convaincant et opérer dans les plus brefs délais, sous peine de s'exposer à une nouvelle désillusion, le dossier Neymar générant déjà de nombreuses tensions.