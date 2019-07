PSG - Thomas Meunier : "Paris, c'est juste incroyable"

Souhaitant prolonger pour vivre une quatrième année au sein du Paris Saint-Germain, le Belge semble s'épanouir à merveille dans la capitale française.

Alors que l'imbroglio Neymar ne fait vraisemblablement que commencer et ne cesse de déchainer la sphère médiatique, on aurait presque tendance à oublier que le a d'autres joueurs à gérer, et que de nombreux dossiers, bien que minoritaires, relèvent d'une certaine importance cet été. Et celui menant au latéral droit Thomas Meunier ne fait pas exception, lui qui devrait rester au club au moins une saison de plus.

Longtemps annoncé en partance une fois le marché des transferts ouvert, force est de constater que le Belge est toujours là. Et pour cause, suite à la récente blessure du jeune Colin Dagba, couplée à la non prolongation de contrat de Dani Alvès, qui est d'ailleurs à la recherche active d'un nouveau projet, le côté droit de la défense parisienne n'est pas forcément gage de sûreté... Ainsi, Thomas Meunier dispose d'une carte à jouer.

"Les dirigeants savent que je suis ouvert à faire ma quatrième année ici"

Dans un entretien accordé à Football ce mardi, le défenseur s'est justement confié sur son avenir au PSG, lui qui est très clair sur ses intentions. "Le club connaît mes intentions. Je veux rester à Paris. Les dirigeants savent que je suis ouvert à faire ma quatrième année ici comme pour signer un nouveau contrat. Ce sera sa décision, tout est entre ses mains", a ainsi déclaré l'international belge, au club depuis 2016.

L'article continue ci-dessous

​

Il faut dire que Thomas Meunier est un bon vivant, et semble apprécier grandement la vie dans la capitale française. "Quand j'ai du temps libre le week-end, je fais toujours des choses pour les enfants. On va souvent à la cité des sciences. C'est top. La semaine, le coach aime bien fixer les entraînements en fin d'après-midi. Du coup, quand mes enfants sont à l'école, je profite du temps libre avec ma femme. On va beaucoup au cinéma. Le cinéma le matin, c'est juste magnifique. On est trois dans la salle, c'est parfait. On va voir aussi pas mal d'expos. J'adore le centre Pompidou. Paris, c'est juste incroyable", a-t-il ajouté.

"Je ne me vois pas du tout comme plus intelligent, mais comme plus ouvert. C'est différent. J'adore l'actualité, je regarde la politique, je peux passer une soirée sur TV5 ou Ushuaïa. Tout m'intéresse. J'adore aller au contact. J'ai déjà parlé des heures avec Edinson (Cavani) de son amour pour la chasse. Il m'a montré des vidéos, des photos. C'est un domaine que je ne connaissais pas et je m'intéresse assez vite. Chacun a ses passions", a aussi ajouté Thomas Meunier. Si chacun a ses passions, celles du défenseur semblent s'accorder avec une aventure prolongée au PSG. Le club sait donc à quoi s'en tenir.