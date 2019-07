PSG, le clan Neymar persiste et signe

Neymar Senior s'est encore expliqué sur l'imbroglio généré par l'absence de son fils à la reprise du PSG ce lundi.

Le feuilleton Neymar continue de subir rebondissement après rebondissement. À se demander si son épilogue aura bien lieu à Paris ou si le tournage des derniers épisodes sera délocalisé en , avec des sous-titres catalans.

Leonardo à l'origine du communiqué ?

Un bref rappel des épisodes précédents s'impose : ce lundi 10 juillet avait lieu la reprise de l'entraînement du PSG et le club champion de France avait constaté l'absence de Neymar. S'en est suivi un communiqué très ferme de la part du Champion de , fustigeant ce retard et menaçant de prendre des "mesures appropriées".

Dans la foulée, le père du joueur a volé au secours de la vedette brésilienne, prétextant un évènement organisé ce lundi par l'institut Neymar et requérant la présence de l'ancien joueur du Barça. Neymar Senior affirmant ainsi que le PSG était au courant, et que son fils allait revenir le 15 juillet prochain.

Mais, d'après RMC, le PSG aurait informé Neymar il y a deux semaines que la date de sa reprise avait changé. Une version non corroborée par le clan du joueur qui s'est de nouveau expliqué par le biais de Neymar Senior, jouant les pompiers de service ce lundi soir :

"Nous avons à la fois des agenda commerciaux et institutionnels. Ces dates étaient fixées il y a un mois. Et le PSG était informé, ils avaient même assisté à l'événement l'année dernière. L'institut Neymar organise cet événement depuis cinq ans et tout le monde en connaît les dates. Le 10 juillet, nous avons programmé les invitations pour l'événement de fin d'année de l'institut. Le 13, il a le Neymar Jr's Five (un tournoi). Après ces dates, il sera normalement présent le 15 juillet, comme rapporté au club depuis des semaines", explique le père du joueur sur RMC.

Gageons que les dirigeants du Barça suivent les derniers développements avec intérêt...