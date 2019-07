Leonardo brise le silence : "Neymar peut quitter le PSG"

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est sorti du silence dans un entretien accordé au Parisien.

Sa prise de parole était attendue. Leonardo est sorti du silence pour s'exprimer sur le cas de Neymar, notamment. Dans un entretien accordé au Parisien, le directeur sportif du PSG affirme une position claire et nette : Neymar peut partir.

Ce lundi 10 juillet avait lieu la reprise de l'entraînement du PSG etS'en est suivi un communiqué très ferme de la part du Champion de , fustigeant ce retard et menaçant de prendre des "mesures appropriées". Dans la foulée, le père du joueur a volé au secours de la vedette brésilienne , prétextant un évènement organisé ce lundi par l'institut Neymar et requérant la présence de l'ancien joueur du Barça. Neymar Senior affirmant ainsi que le PSG était au courant, et que son fils allait revenir le 15 juillet prochain.

Leonardo a donc livré sa version des faits. Extraits. "Aujourd'hui (NDLR : lundi), il n'était pas à la reprise de l'entraînement. Il devait arriver et il n'est pas arrivé. Mais il savait qu'il devait être là. On va étudier les mesures à prendre, comme on l'aurait fait pour tous les salariés et on va le faire. Il a pris des engagements par rapport à son institut et un sponsor. Mais ce n'était pas des dates prises en accord avec le club...". Certifiant qu'il ne sait pas à quelle date Neymar reviendra, Leonardo développe ensuite sa pensée. "C'est clair pour tout le monde", répond-t-il pour confirmer les velléités de départ de la star. "Mais dans le football, tu dis une chose aujourd'hui et demain une autre… C'est incroyable mais c'est comme ça".

Leonardo place l'institution PSG au-dessus du cas individuel de l'attaquant brésilien. "Ça n'arrive pas seulement au PSG. Il y a des cas similaires dans les autres clubs. On entend partout, à Manchester ou ailleurs, que des joueurs veulent quitter leur club. Cela arrive aussi au PSG, c'est normal. Mais pourquoi faudrait-il que cela soit vécu comme un déshonneur ? Comme si le club n'avait pas réussi à convaincre le joueur de rester. Comme si c'était toujours de la faute du club. Et dans le cas de Neymar qui est en retard à la reprise de l'entraînement, ce sera encore la responsabilité du club qui n'a pas su gérer ce problème ? Non. Si le joueur arrive en retard, c'est de sa faute".

Reste à savoir si Paris et Barcelone trouveront un terrain d'entente. "Nous n'avons reçu aucune offre. Mais nous avons eu, c'est vrai, des contacts très superficiels…", indique Leonardo en confirmant que ces mêmes contacts ont eu lieu avec le . "Il faut parler et négocier, c'est tout (...) Que ce transfert se produise ou pas, cela change beaucoup de choses. Ensuite, un dossier de cette dimension n'est pas qu'une question de sentiments. C'est une question financière. Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr…".

"Le PSG veut compter sur des joueurs qui ont envie de rester et de construire quelque chose de grand. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici", a conclu le directeur du dans cet entretien accordé au Parisien.