PSG ou Real Madrid, Kylian Mbappé cash sur son avenir

Après la qualification du PSG en demi-finales de la Ligue des champions, Mbappé a donné un indice sur son avenir au Paris Saint-Germain.

Acteur clé de la qualification parisienne en demi-finales de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a été auteur d’un doublé permettant à son équipe de l’emporter (1-4) face au FC Barcelone. Ceci après la défaite (2-3) du match aller. Après la victoire, ce mardi soir, Mbappé a répondu à une question sur son avenir.

Où jouera Mbappé la saison prochaine ?

C’est la grosse question qui taraude l’esprit des fans du Bondynois depuis quelques semaines, même si l’idée selon laquelle Mbappé sera Madrilène prend place chez certains. La tendance indique que Kylian Mbappé va enfin quitter le club de la capitale française. Le capitaine des Bleus aurait même annoncé sa décision à ses dirigeants depuis quelques semaines pour leur signifier qu’il part cet été.

(C)Getty Images

Il est même évoqué que l’ancien de l’AS Monaco aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour y signer cet été. La presse espagnole affirme pour sa part que le capitaine de l’Equipe de France a déjà signé son contrat de façon discrète avec les vice-champions d’Espagne. Mais les procédures seraient sur la bonne voie pour que l’enfant prodige signe à la Maison Blanche.

La réponse cash de Mbappé sur son avenir

Approché par la presse pour lui arracher quelques mots sur ses sentiments après la qualification inattendue du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, content d’avoir franchi cette étape avec Paris, a fait part de ses ambitions de remporter le premier titre en LDC avec le club francilien.

Profitant de l’occasion, l’un des journalistes présents lui a demandé si ce succès peut changer sa décision concernant son avenir. En réponse, Kylian Mbappé a été franc. « Non, non, non », a répondu Kylian Mbappé.