PSG, la déclaration inattendue de Mbappé après la qualification en demies

Cité sur le départ, Kylian Mbappé a fait une sortie inattendue après la qualification du PSG en demi-finales de Ligue des champions.

Très discret au match aller perdu (2-3) au Parc des Princes, Kylian Mbappé a sorti le grand jeudi, mardi soir, en inscrivant un doublé permettant au PSG de s’offrir le Barça au Stade de Montjuïc. Après cette belle victoire, l’attaquant cité proche du Real Madrid fait une sortie médiatique inattendue.

Mbappé déclare sa flamme pour le PSG

Depuis la victoire (2-0) du PSG face à la Real Sociedad au match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, la toile s’agite quant à l’avenir de Kylian Mbappé. Le joueur aurait annoncé à ses dirigeants qu’il quittera le club francilien à l’issue de la saison en cours, et ce, après la fin de son contrat. Ce qui n’est pas du goût de Luis Enrique, qui a diminué le temps de jeu du Bondynois en championnat. Après la belle victoire (remontada) du PSG, mardi soir, l’attaquant français clame son amour pour le PSG.

Getty Images

« Je suis fier d'être ici depuis le premier jour. Ce n'est pas parce qu'il y a de bons et de mauvais moments que ma fierté en prend un coup. J'ai la fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays. C'est quelque chose de spécial, moi qui ai grandi ici. Vivre des soirées comme ça comme Parisien, c'est grand (…) Même si on avait perdu, j'aurais été fier d'être Parisien. La fierté est encore plus grande dans des soirées comme ça », a lancé le capitaine de l’Equipe de France.

Les ambitions de Mbappé avec le PSG

Profitant de cette aubaine, l’attaquant de 25 ans a fait part de ses ambitions avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé envisage de remporter la première Ligue des champions de l’histoire pour le Paris Saint-Germain.

Getty

« Vivre des soirées spéciales comme celle-ci en tant que Parisien, c’est grand. On a passé une étape de plus, il faut rester tranquille. (…) Bien sûr que je veux gagner la Ligue des champions avec Paris. On a une grande équipe et on va tout faire pour aller à Wembley », a ajouté le Bondynois.

Pour penser à tutoyer un premier sacre en Ligue des champions, le club de la capitale française va devoir éliminer le Borussia Dortmund en demi-finales. Ce dernier a sorti l’Atlético Madrid dans ces quarts de finale pour être en demi-finales.