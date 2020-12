PSG, Omar Da Fonseca : "Le Barça ne fait plus peur"

L'ancien attaquant argentin n'est pas inquiet pour le club de la capitale après le tirage au sort des huitièmes de finales de la C1.

Après un été agité en interne, le Barça n'a pas su rebondir de la meilleure manière qu'il soit en réalisant des bonnes performances et en accumulant des bons résultats en ce début de saison. Si les Catalans se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la sans trembler, en championnat c'est beaucoup plus compliqué. Le Barça pointe à une triste huitième place, à neuf points du leader. L'adversaire du PSG en C1 ne fait plus peur... pour le moment.

Dans une interview accordée à Le Parisien, Omar Da Fonseca, ancien joueur du PSG, aujourd'hui consultant phare de beIN Sports sur la , a avoué être déçu par les performances du Barça : "On voit la pire des périodes. Les bons joueurs existent, mais l'équipe ne parvient pas à les faire évoluer ensemble. Le pire, c'est qu'on n'a pas vraiment d'explications rationnelles... Le Barça joue mal, le Barça ne fait plus peur, le Barça ennuie, le Barça ne marque pas… Toutes les carences sont amplifiées. Tout le monde est en dessous. Normalement, il y a les bases qui te permettent de développer l'inspiration, l'intuition".

"Aujourd'hui, quand tu vois Griezmann, Messi, Busquets, Lenglet, Alba... Comment ces joueurs en sont arrivés-là ? Dimanche encore, le match contre était une véritable catastrophe. Rendez-vous compte, Levante est 18ème de . Le Barça mène 1-0 et on voit Griezmann sortir en fin de match pour une entrée d'Umtiti, un défenseur central ! Ils ont fini avec trois défenseurs centraux. Dans le temps additionnel, tu vois Ter Stegen capter un ballon assez facile et l'embrasser comme si c'était incroyable !", a ajouté l'Argentin.

"Griezmann, Messi et Coutinho sont incompatibles"

Omar Da Fonseca voit le PSG comme le favori de la double confrontation : "Même les joueurs sont en situation de panique, de souffrance. Le Barça aujourd'hui, ce n'est pas qu'il est dans l'ombre, c'est qu'il ne retrouve plus la lumière. Personne ne sait ce qu'il se passera en février. Mais dans l'état actuel des choses, si vous me dites que ce seront les mêmes joueurs, dans les mêmes conditions, je ne veux pas parler de faux choc entre le PSG et le Barça mais s'il faut sortir un favori, c'est Paris"

L'ancien attaquant du PSG estime que le Barça a perdu de sa superbe : "Avant, il y avait cette espèce de supériorité imposée à l'adversaire dès le début d'un match. Du contrôle, de la possession, un côté déséquilibrant. Aujourd'hui, il y a de la passivité, tout est prévisible, on s'endort. Griezmann, Messi, Coutinho… Personne ne peut dire que ces trois joueurs sont mauvais. Mais je pense, et je ne suis pas le seul, que les trois sont incompatibles".

"Griezmann, encore dimanche, il ne fait pas un mauvais match. Mais il ne déstabilise pas, il n'élimine personne. Messi est en dessous aussi. Il veut encore essayer de partir de loin, d'éliminer. Mais il ne peut plus et il continue à persévérer à voir l'installer dans cette manière de jouer. Cristiano Ronaldo, lui, a compris qu'il fallait se cantonner au but", a conclu le consultant beiN Sports.