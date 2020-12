Barça - Lionel Messi poussé vers la sortie s'il n'accepte pas de réduire son salaire ?

Lionel Messi quittera le FC Barcelone cet été s'il n'accepte pas une réduction de salaire, selon le candidat à la présidence du club, Emili Rousaud.

Lionel Messi quittera le s'il n'accepte pas une réduction de salaire, selon le candidat à la présidence du club, Emili Rousaud. S'il est finalement resté au terme d'un été dernier particulièrement mouvementé, l'avenir de l'Argentin demeure un sujet important chez les géants de la , qui espèrent le préserver sur la durée.

Durant le dernier mercato, le six fois vainqueur du Ballon d'Or avait été pressenti pour rejoindre avant de choisir de rester en . Depuis ce faux départ, Lionel Messi fait toujours les gros titres, tandis que des rumeurs insistantes l'évoquent du côté du ou encore à l' , où il pourrait se relancer.

"Je crois que les choses doivent être dites telles qu'elles sont"

Rousaud, qui s'est porté candidat dans la cadre de l'élection présidentielle qui aura lieu le 24 janvier après la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre dernier, a discuté de l'avenir de Messi, au milieu de la pandémie de coronavirus. "Nous devrons nous asseoir avec Messi et lui demander de réduire son salaire", a déclaré Rousaud à ARA. "À l'heure actuelle, avec les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas viable. Nous lui demanderons de faire le sacrifice. S'il n'y a pas d'accord, alors Messi partira", a-t-il ajouté.





"Messi a écrit les pages les plus brillantes de l'histoire du club. Nous devons honorer nos légendes, mais la réalité est ce qu'elle est. Je crois que les choses doivent être dites telles qu'elles sont. Nous ne pouvons pas tromper nos membres. Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste, mais toujours avec les intérêts du club en premier".

Lionel Messi a encore sauvé le Barça dimanche soir

En d'autres mots, il apparaît compliqué pour le Barça de préserver sa star cet été. D'autant que les arguments financiers ne sont pas les seuls à entrer en ligne de compte, l'Argentin ayant la volonté de s'intégrer dans un projet sportif ambitieux, chose que le FC Barcelone, dans un état déplorable, ne peut lui offrir dans un tel contexte.

Dimanche soir, Messi a encore marqué alors que l'équipe de Ronald Koeman s'est imposée sur la plus petite des marges face à la modeste équipe de (1-0). Après des défaites contre la en et Cadix en , le Barça a rebondi grâce à son habituel sauveur, buteur à la 76e minute d'une frappe croisée.

Messi a été impliqué dans 37 buts dans sa carrière en Liga contre Levante (22 buts et 15 passes), plus que contre toute autre équipe de la compétition. Le joueur de 33 ans a marqué 449 buts en Liga et il pourrait prochainement devenir le premier joueur à atteindre la barre des 450 buts marqués avec un seul club en Europe.