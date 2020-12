Barça-PSG : pour Messi et Neymar, le rendez-vous est pris

Alors que Neymar a récemment affiché son envie de rejouer avec Lionel Messi, il croisera sa route en huitième de finale de la Ligue des champions.

Il fallait bien que cela arrive un jour. Quatre ans après la débâcle au Camp Nou (6-1), le PSG va retrouver le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions, les 16 février et 10 mars prochains. Un rendez-vous sous le prisme de la revanche pour les champions de qui avaient vu le ciel leur tomber sur la tête le 8 mars 2017. Ce jour-là, Neymar portait les couleurs du Barça et avait été le bourreau du club francilien.

Cette fois, 'Ney' sera dans le camp Rouge & Bleu. Et forcément, les regards seront tournés vers le n°10 du PSG, qui va non seulement retrouver son ancien club mais aussi son ami Lionel Messi avec lequel il aimerait rejouer dans un futur proche, comme il l'a expliqué au micro de ESPN : "Ce que je désire le plus, c'est rejouer avec lui. Profiter encore avec lui sur le terrain. Où ? N'importe où, ce n'est pas un problème. Même à ma place ! Il faudrait essayer la saison prochaine."

"À bientôt mon ami"

Cette sortie médiatique, après la victoire contre , a eu l'effet d'une bombe. Elle a relancé le débat d'une arrivée de Messi au PSG, obligeant Leonardo, Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaifi à s'exprimer sur le sujet. Tous ont botté en touche. Et pour cause : même s'il est libre dans six mois, Messi reste un joueur de Barcelone aujourd'hui. Et surtout, rien n'indique que Paris pourra le faire venir, le club ayant besoin de liquidités pour prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé.

Dans les coursives du Parc des Princes, un vent de mystère souffle tout de même lorsque le nom de Messi est évoqué, laissant entendre que tout est possible. Alors, pourquoi pas... Ce doux rêve deviendra peut-être réalité. En attendant, c'est face à face que Neymar et Messi préparent leurs retrouvailles. Neymar a d'ailleurs déjà donné rendez-vous à son compère argentin, en postant ce message ce lundi sur Instagram : "À bientôt mon ami".

Victime d'une entorse de la cheville qui le privera de compétition jusqu'à janvier, Neymar espère être épargné par les blessures jusqu'aux retrouvailles. Ce sera l'occasion pour lui de prouver qu'il ne s'est pas trompé en rejoignant le PSG, pour 222 millions d'euros à l'été 2017. Un choix qu'il a regretté à un moment donné, souhaitant revenir à Barcelone deux ans plus tard, persuadé que son futur ne s'écrivait plus sur le sol français.

On dira que c'est de l'histoire ancienne puisque l'été dernier, lors du Final 8 à Lisbonne, Neymar a hissé le PSG jusqu'en finale de la quand Messi (6 Ballon d'Or !) a littéralement sombré avec le Barça, battu 8-2 par le en quarts.

Indispensables à leur équipe

Preuve que tout va très vite dans le football, Neymar assure aujourd'hui qu'il se sent bien à Paris et la direction se montre même confiante concernant sa prolongation. C'est simple, le PSG ne se voit pas faire sans lui à l'avenir. Avec Mbappé, il est l'homme fort du projet. Celui qui a été recruté pour faire passer le club dans une autre sphère. Un joueur d'exception qui a récemment prouvé toute son importance en signant un doublé à Old Trafford, puis un triplé contre Basaksehir.

Il n'est pas interdit de dire que Neymar est indispensable à Paris en l'état actuel des choses. L'inverse est vraie aussi lorsque l'on parle de Messi et du . Car même s'il est moins décisif en ce moment, à l'image de son équipe, Messi reste un joueur de classe capable de faire chavirer n'importe quelle rencontre, à tout moment. Un artiste, comme le veut l'expression utilisée par Thomas Tuchel lorsqu'il évoque Neymar.

Vainqueur de la Ligue des champions avec Neymar en 2015, Lionel Messi sera d'autant plus attendu qu'il dispute peut-être sa dernière campagne européenne avec Barcelone. Un bout d'histoire qui pourrait être influencé par ce choc entre le Barça et le PSG.