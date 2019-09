PSG - Neymar gonflé à bloc pour son match de reprise

Après sa belle prestation avec la Seleçao en amical, Neymar serait déterminé à signer un retour éclatant à Paris.

Au bout d’un repos forcé de plusieurs mois, Neymar a pu rejouer vendredi soir. La star brésilienne a participé à un match amical de sa sélection face à la (2-2). Et, ce fut une entrée en matière très convaincante malgré le manque de rythme dont il pâtissait. En verve, il s’est même offert un but et une passe décisive.

Neymar a été salué par ses coéquipiers pour cette belle prestation, ainsi que par son sélectionneur Tite. Ce dernier s’est même dit surpris par la manière dont l’ancien Barcelonais a pu gérer mentalement ce retour aux affaires. En conférence de presse d’après-match, il lui a rendu hommage, louant notamment sa combativité tout au long des 90 minutes.

Une combativité que le joueur serait désormais bien inspiré d’importer en pour ses prochains matches avec le PSG. Et c’est exactement ce qu’il compte faire. Alors que des interrogations ont été soulevées concernant sa capacité à se remobiliser suite à son transfert manqué au Barça –un échec qui l’aurait sérieusement peiné- l’intéressé ne pense désormais qu’à une chose : retrouver le meilleur de son niveau avec son club.

Selon l’entourage du joueur, et si l’on se fie à une information rapportée par Le Parisien, le numéro 10 des champions de France est motivé pour briller dès le 14 septembre prochain et le duel face au RC au Parc des Princes. Ça sera sa première sortie avec l’équipe francilienne depuis la finale perdue de la contre Rennes et il a à cœur de donner le meilleur de lui-même. Réaliste sur le fait que son intérêt est de se reconcentrer sur le football, il a désormais comme seul objectif de répondre aux attentes sur le terrain.

Les Strasbourgeois ne lui font pas (plus) peur

La perspective d’une opposition face au Racing a pourtant de quoi l’inhiber, puisque c’est face à cette équipe-là qu’il avait contractée sa dernière grosse blessure en janvier dernier. Mais, ce n’est absolument pas le cas. Au contraire, il tient à jouer ce match, et rendre aux Alsaciens « la monnaie de leur pièce » en leur faisant mal à travers son rendement et en guidant le PSG vers la victoire.

Neymar est donc prêt à oublier l’été compliqué qu’il a connu et tous ses problèmes avec le club ou la direction. Reste à savoir si ça sera aussi le cas des fidèles du Parc des Princes, et en particulier les Ultras qui l’avaient violemment insulté lors du premier match de l’exercice à domicile. C’est là que réside la grosse inconnue et il est pour l’instant difficile de prédire la réaction du public, même si l’intérêt commun est connu de tous.