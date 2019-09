PSG - Entre Neymar et les supporters, il faudra apaiser les tensions

Pris en grippe par une partie du public parisien, Neymar, qui devrait donc rester au PSG, va devoir se faire pardonner par les supporters.

Le feuilleton aura duré de longs mois. Mais Neymar devrait bien rester au Paris Saint-Germain, qui n'est pas tombé d'accord avec le pour son transfert. Le Brésilien, pris en grippe par une partie du public, va désormais devoir reconquérir les fans. Une mission délicate, mais pas impossible.

Si dans le vestiaire la plupart des joueurs se réjouissent qu'il reste, les supporters, eux, ont la rancune tenace. Cependant, plusieurs membres des groupes de supporters nous ont assurés ce dimanche que Neymar ne devrait pas être pris à partie à son retour.

Quand la posture qu'adopteront les Ultras est évoquée, c'est surtout le mot "indifférence" qui revient dans les débats, en précisant toutefois qu'aucun écart ne lui sera pardonné. D'autant plus que le 11 août, contre Nîmes (4-0), le Collectif Ultras Paris n'y était pas allé de main morte, déployant de nombreux messages hostiles à l'encontre de la star. "Neymar, casse toi", pouvait-on lire dans les tribunes du Parc des Princes. Un message clair et sans équivoque.

L'article continue ci-dessous

Le PSG a déjà posé les jalons d'une réhabilitation

Mais c'est bien sous le maillot du PSG, et non du Barça, que Neymar devrait encore jouer cette saison. Un épilogue quelque peu forcé, le club francilien n'ayant pas obtenu de Barcelone ce qu'il souhaitait, à savoir le prêt d'Ousmane Dembélé notamment, et une indemnité de transfert en accord avec ses attentes.

Contre sa volonté de départ, Neymar va devoir entamer sa reconquête. Dans notre sondage du jour, on vous propose d'ailleurs de nous donner votre avis en répondant à la question suivante : "Peut-on craindre un manque d'implication de Neymar, plus que jamais parti pour rester ?" Les résultats des votes seront révélés ce lundi.

Dans cette situation, le Brésilien devra jouer le jeu de toutes les façons. Il est donc l'heure de la réhabilitation pour Neymar au PSG. Le club francilien a d'ailleurs posé les bases d'une stratégie afin de permettre un retour plus paisible à sa star. Une stratégie portée par le directeur sportif Leonardo, qui n'a pas manqué d'évoquer les qualités humaines de son joueur après le match à Metz (0-2). À Neymar de prendre la suite.