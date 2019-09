Mercato, PSG / Barcelone - Neymar triste pour son transfert avorté ? La réponse d'un proche

Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar Jr, est revenu sur le grand feuilleton qui a animé l'été.

Après des mois de spéculation pour un possible retour au , Neymar est resté à quais. La superstar brésilienne va bien entamer sa troisième saison avec la tunique rouge et bleue du . Une situation qui, selon certains journaux catalans, aurait été pesante pour l'international auriverde. Mais selon son ancien agent Wagner Ribeiro, il n'en est rien.

L'ex représentant de Neymar Jr précise en effet que le Brésilien reste très serein par rapport à tous les événements récents.

"Non, il n’y a pas eu de grosse déception. C'est juste que Neymar était à l'affût", a-t-il expliqué dans des propos accordés au média brésilien Globoesporte. "La seule chose qui l’a un peu contrarié, c'est cette contradiction entre ce que lui avait dit Antero Henrique et ce que lui a dit Leonardo. Mais Neymar ne regrette rien. C’était une forme de challenge pour sa carrière. Il se sent bien dans les deux vestiaires. Mais qui n’a pas envie de rejouer pour une équipe avec laquelle il a tout gagné ?".

"Barcelone n'a pas pu convaincre le PSG. Mais le problème n'était pas l'argent. Non, il s'agissait plutôt de fierté, d'honneur, et de conserver l'un des meilleurs joueurs au monde", a conclu Ribeiro, justifiant ainsi la vaste partie de bluff que ce feuilleton a offert en mondovision.