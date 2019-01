PSG - Blessé, Neymar quitte le terrain en pleurs

Blessé à l'heure de jeu face à Strasbourg, Neymar a dû quitter ses coéquipiers et a été remplacé par Moussa Diaby.

Neymar est sorti sur blessure ce mercredi, à l'heure de jeu contre Strasbourg. Un match comptant, pour rappel, pour les 16es de finale de la Coupe de France. Le PSG n'a pas encore communiqué à son sujet, mais les premiers échos le concernant ne sont pas vraiment rassurants.

L'ancien barcelonais a visiblement été touché au pied, le même que celui qui l'avait fait manquer toute la fin de saison dernière et a directement regagné les vestiaires. Après le match, au micro d'Eurosport, Thomas Tuchel a confirmé la nature du coup pris sans vraiment se prononcer sur sa gravité : "Je n'ai pas discuté avec Neymar car il est à l'hôpital. Je suis inquiet. C'est toujours compliqué. C'est le même pied et le même métatarse".

L'international brésilien a quitté le terrain les larmes aux yeux. Un constat inquiétant à quelques encablures du choc contre Manchester United en Ligue des champions (match prévu à Old Trafford, le 12 février prochain) alors que côté parisien, Marco Verratti aussi est blessé.

L'article continue ci-dessous

Questionné à propos de son compatriote, Thiago Silva a préféré ne pas s'alarmer trop vite : "Neymar est un garcon très intelligent. Je crois qu'il est sorti avant de se blesser complètement. On verra. Le médecin nous donnera des informations. J'espère que ce n'est rien de grave. Sorti en pleurant ? On verra. S'il est sorti en pleurant, c'est qu'il y a quelque chose".

À noter que Neymar a été touché à la suite d'un contact rugueux avec un adversaire. Sa défection n'a cependant fait ni chaud ni froid aux Strasbourgeois. "Il est provocateur et c'est son style, a même lâché Anthony Gonçalves sur Eurosport. C'est un grand joueurs, mais on n'est pas là pour s'amuser avec lui. On répond avec nos armes et on a des couleurs à défendre. On n'est pas là pour rigoler. Qu'il ne vient pas chouiner après. Ca fait partie de la panoplie".