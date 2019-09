Neymar réussit son retour et offre le nul au Brésil

Pour son 1er match disputé depuis le mois de mai dernier, l’attaquant du PSG a été très inspiré. Il s'est offert un "assist" lors du Brésil-Colombie.

Match amical

- : 2-2

Buts : Casemiro (19e), Neymar (58e) ; Muriel (25e et 34e)

Neymar est de retour ! Et c’est un retour en force qui plus est. Vendredi soir, au stade Hard Rock de Miami, la star du PSG a signé une performance éclatante avec le maillot de sa sélection sur le dos. Retrouvant toutes ses qualités en même temps que son leadership, il a été le principal protagoniste du nul arraché par les quintuples champions du monde face à la Colombie en amical. Comme si les quatre mois passés en dehors des terrains ne l’ont en rien pénalisé.

En 90 minutes, l’ancien Barcelonais a complètement balayé l’été compliqué qu’il a enduré, entre sa blessure à la cheville, l’affaire de mœurs et ce vrai faux-départ du PSG. Il a démontré qu’une fois sur le terrain, il savait se concentrer sur ce qu’il savait faire le mieux. Et que, comme les dernières séances d’entrainement le suggéraient, il n’était jamais aussi heureux que lorsqu’il était entouré de ses potes et mis dans les meilleures conditions pour briller.

ACABOU! Brasil e Colômbia ficam no empate para um Hard Rock Stadium lotado! Casemiro e Neymar marcaram para a #SeleçãoBrasileira



🇧🇷 2-2 🇨🇴 | #BRAxCOL #JogaBola pic.twitter.com/rwCuJmRS58 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 7, 2019

Aligné en attaque aux côté de Firmino et de Richarlison, Neymar n’a eu besoin que de 19 minutes pour se montrer décisif. Sur corner, il a habilement déposé le cuir sur la tête de Casemiro, permettant aux siens de prendre l’avantage dans ce match. Bien qu’ils aient conquis la Copa America sans lui, les Auriverde se réjouissaient alors de retrouver leur meilleur atout.

À lui seul, Neymar ne pouvait cependant pas tout faire. Et le Brésil a peiné dans ce match en raison de quelques approximations défensives. Ainsi, en dix minutes au cœur de la première période, la Seleçao s’est fait complètement renversée en encaissant deux buts. Luis Muriel, l’attaquant de l’ Bergame, les a mis à mal en signant un doublé (25e et 34e).

Une frayeur en fin de match

Le score de 1-2 est resté de mise jusqu’à la mi-temps et on commençait à imaginer un premier revers de l’équipe de Tite depuis le quart de finale de la dernière Coupe du Monde face à la . C’était sans compter sur son homme fort. A la 58e minute, Neymar s’est chargé de rétablir la parité, en cueillant un service de Daniel Alves. Il s’agissait de sa 61e réalisation en 97 sélections.

Les deux équipes en sont restées là, mais Neymar a continué à donner le tournis aux défenseurs adverses à tel point que Sanchez n’a trouvé d’autres options que de lui asséner un gros coup d’épaule dans le dos à la 74e. Le joueur du PSG a été déséquilibré, et n’a pas eu le temps de se protéger la tête en tombant sur un panneau publicitaire. Une action qui a convoqué le souvenir de la grosse blessure subie face aux Colombiens lors du Mondial 2014. Heureusement, il y a eu cette fois plus de peur que de mal. Et c’est bien un Neymar au top de sa forme que le PSG va pouvoir récupérer dans une semaine.