Le meilleur de Neymar est-il encore à venir selon vous ?

Le Brésilien a réussi un brillant retour à la compétition. Peut-on augurer une suite de carrière plus réussie que ce qu’il accompli jusqu’à présent ?

Il était très attendu, et il n’a pas déçu. Vendredi soir à Miami, Neymar a fait plus que répondre présent à l’occasion de son match de reprise. Malgré quatre mois d’inactivité, l’attaquant du PSG a été même le meilleur joueur sur le terrain à l’occasion de la rencontre entre le et la (2-2).

Ce n’était qu’une rencontre amicale, et il est toujours compliqué de tirer des conclusions au bout d’une seule partie disputée, mais ce que l’attaquant du PSG a démontré face aux Cafeteros, se montrant notamment doublement décisif, est forcément encourageant. À aucun moment, il n’a semblé manquer de rythme et a très vite retrouvé toutes ses aptitudes techniques et physiques.

Une prestation séduisante et qui a d’ailleurs suscité l’admiration de son sélectionneur : "C’était au-delà de nos espérances, a confié un Tite comblé après le match. On a parlé après les 45 premières minutes de faire attention parce qu'on peut voir quand un joueur n'est plus prêt à être performant. Mais le temps a filé et il a continué à réussir des choses, ça m'a surpris."

Neymar va-t-il continuer à monter en puissance jusqu’à retrouver sa forme optimale ? Il n’y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas. Quand il était opérationnel, l’ancien blaugrana a toujours su donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Et même si certains craignent son manque d’implication suite à son transfert avorté au Barça, l’histoire de son parcours personnel suggère qu’il rebondisse et ne se laisse pas déstabiliser par tous les soucis rencontrés durant la période d’inactivité.

Mais est-ce que Neymar pourra monter encore plus haut qu’il ne l’a déjà fait ? C’est là la principale interrogation qui le concerne. Il a 27 ans, et beaucoup se demandent si ses meilleures années ne sont pas déjà derrière lui. Sa place au classement Ballon d’Or en 2018 (12e) alors qu’il avait décroché le podium en 2015 et 2017 appuie même la thèse d’une régression, même s’il convient également de contextualiser et rappeler qu’il a été victime de deux sérieuses blessures durant les dix-huit derniers mois.

Goal sollicite l’avis des lecteurs pour savoir si le numéro 10 parisien est parti pour réaliser une deuxième partie de carrière meilleure que la première sur le plan personnel. Cristiano Ronaldo en a fait l’un de ses potentiels successeurs comme le meilleur joueur au monde, mais est-ce que le natif de Mogi das Cruzes peut vraiment monter aussi haut et marcher ainsi sur les pas de ses illustres compatriotes comme Pelé, Garrincha, Ronaldo et Rivaldo ? Exprimez votre avis en participant à nos sondages et/ou en postant des commentaires sur Facebook et Twitter.