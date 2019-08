Ligue 1 - Si Neymar reste au PSG cette saison, comptez-vous le siffler au Parc des Princes ?

Le feuilleton nous aura tenu en haleine tout l'été. Lancée au mois de mai, lorsque Neymar a annoncé son envie de quitter le à ses dirigeants, la saison 3 de "Neymar au PSG" pourrait toutefois finir comme les précédentes : sans départ. Malgré un intérêt prononcé du Barça et du , le Brésilien n'a toujours pas quitté la capitale française à 8 jours de la fin du mercato. Et, ce samedi, le quotidien L'Équipe parle même d'un "réchauffement en cours" entre les deux parties : le clan de l'Auriverde commence à se faire une raison, tandis que les Rouge et Bleu cherchent un moyen de réconcilier le public avec la star.

