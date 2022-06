PSG : Mauro Icardi tape du poing sur la table : "Ces histoires sont des conneries !"

L'attaquant argentin n'a pas apprécié les critiques des médias italiens. L'ancien joueur de l'Inter a répondu à ses détracteurs.

Mauro Icardi a répondu aux critiques des médias italiens, l'attaquant argentin qualifiant de "conneries" les rumeurs d'un départ imminent du Paris Saint-Germain. L'attaquant sud-américain doit faire face à une concurrence féroce dans la capitale française, la présence de son compatriote Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé le limitant à 30 apparitions - dont seulement 10 en Ligue 1 - et cinq buts en 2021-22.

Icardi remet la Gazetta dello Sport dans le rang

Il a été suggéré dans la Gazzetta dello Sport que le joueur de 29 ans jouit désormais d'une "vie de rêve", sous-entendant que sa carrière est au second plan, et le PSG chercherait à se séparer de l'attaquant argentin lors du mercato estival. L'ancienne star de l'Inter a réagi avec colère aux rapports en Italie et a posté dans un message passionné sur Instagram : "Je suis en Afrique, l'année prochaine je te laisserai organiser mes vacances, si tu veux".

"Ces histoires sont un tas de conneries comme chaque année. Quand je marquais 30 buts par saison, c'était la même chose. Ma carrière dans la balance ? Il me reste deux ans sur mon contrat. Je ne pense pas qu'elle soit dans la balance comme vous le suggérez avec ces conneries", a ajouté l'ancien attaquant de l'Inter Milan.

"A 29 ans, ne vous inquiétez pas d'avoir marqué 200 buts, je pense que tout le monde me connaît assez bien. Alors je décide de rester et de me rendre disponible. Merci beaucoup et un gros câlin d'Afrique avec les gorilles, les lions et tous mes amis qui ont plus de respect. A bientôt", a conclu Mauro Icardi.

Un bilan de plus en plus décevant

Le champion de France en titre a choisi de recruter le buteur quii a fait ses preuves par le passé à l'Inter et qui avait laissé présagé de bonnes choses lors de son prêt dans la capitale en 2019, avant de lever l'option d'achat à 60 millions d'euros. Il a inscrit 20 buts en 34 sorties lors de sa première campagne, contribuant à convaincre ses nouveaux employeurs qu'il valait la peine d'investir, mais les choses ont été plus compliquées depuis.

Mauro Icardi a trouvé le chemin des filets à 13 reprises en 2020-21, avant de tomber à seulement cinq buts la saison dernière. Il compte toutefois 173 buts en club (il en avait déjà inscrit 124 en six ans à l'Inter) et a marqué une fois tout en étant sélectionné à huit reprises en équipe nationale. Le PSG regorge de talents offensifs et continue d'être lié à de nouvelles recrues dans ce département, mais Icardi, qui a suscité l'intérêt de l'Angleterre par le passé, ne semble pas pressé de relever un nouveau défi.