PSG : Angel Di Maria règle ses compte avec les dirigeants

Laissé libre de tout contrat par le Paris Saint-Germain, l'international argentin ne digère pas les conditions de son départ.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Angel Di Maria va tourner une page de sa carrière en quittant la capitale française. L'Argentin, qui vise la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine, aurait aimé rester une saison de plus à Paris afin de rester au plus haut niveau européen, mais n'a pas vu son souhait exaucé. Pour le moment, Angel Di Maria n'a signé nul part et est annoncé entre la Juventus et le FC Barcelone. Dans une interview accordée à TyC Sports, il a botté en touche concernant son avenir.

Di Maria voulait rester

"Je suis concentré sur la sélection, on verra après ce qu’il se passe. J'ai déjà été dans de grands clubs, ma famille me soutient et est prête à me suivre partout. Je vais essayer de trouver un endroit où ils peuvent être heureux et où je peux être heureux. Pour le moment, je n'ai encore rien décidé", a d'abord analysé l'international argentin.

Angel Di Maria est revenu sur son départ du PSG en réglant ses comptes avec les dirigeants : "Je voulais rester, j'avais un contrat pour deux ans. Le premier, je l'ai joué, pour le deuxième les deux parties devaient être d'accord. À partir de janvier, j'ai dit au club que mon idée était de rester, et ils m'ont dit qu'ils devaient voir ce qui allait se passer. C'est possible que l'élimination contre le Real Madrid et tout le bordel qu'il y a eu aient joué en ma défaveur".

"Être éliminé a fait beaucoup de mal au club"

"D'autres joueurs vont sûrement partir. Pour moi, c'était facile car ils devaient juste ne pas me prolonger. D'un côté, ça m'a fait mal, et de l'autre non. Je suis parti d'une façon très spéciale. Une nuit inoubliable. Qu'un Argentin puisse avoir des adieux comme ça dans un autre pays... Ils ne font pas ça à tout le monde. L'affection des supporters parisiens, c'est dur à obtenir. Qu'ils m'appellent, chantent pour moi et m'aient fait un tifo ce sont des choses que je ne vais jamais oublier", a ajouté l'Argentin.

Angel Di Maria a souligné l'importance de l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid et a sous-entendu que ce choc a eu des répercussions au sein du club : "Ça a été difficile pour tout le monde. On avait une équipe superbe pour tout gagner. Être éliminé a fait beaucoup de mal au club, et c’est pour cela qu’il est dans cet état."

Le PSG va devoir digérer cette élimination prématurée et revenir plus fort la saison prochaine en étant très attendu en Ligue des champions. De son côté, Angel Di Maria espère probablement avoir la chance lui aussi de disputer la Ligue des champions l'an prochain, mais tout cela dépendra du choix qu'il fera pour son avenir, un choix qu'il n'a selon toute vraisemblance, pas encore fait.