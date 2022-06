PSG : Christophe Galtier est l'une des priorités de Campos

Luis Campos aimerait faire venir au PSG, Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice. Le club azuréen pourrait alors se tourner vers Lucien Favre pour le remplacer.

Au PSG, l'intersaison est très animée. Le club parisien a prolongé Kylian Mbappé au nez et à la barbe du Real Madrid et s'est séparé de son directeur sportif, Leonardo. Et depuis plusieurs jours, Luis Campos est au travail. D'abord sur les potentielles recrues mais aussi sur le successeur de Pochettino qui n'a toujours pas été démis de ses fonctions.

Selon nos informations, le nouveau conseiller du PSG aimerait faire venir Christophe Galtier mais a aussi d'autres noms sur sa liste. Les deux hommes ont travaillé ensemble et avec succès à Lille. Ils sont toujours restés en contact lorsqu'ils ont chacun quitté le club nordiste.

Christophe Galtier a même essayé de convaincre Luis Campos de le rejoindre à Nice tout en poussant Julien Fournier vers la sortie. Mais à ce moment-là, Luis Campos était déjà en pourparlers avec le PSG.

Malgré une finale de Coupe de France (perdue contre Nantes) et une cinquième place en championnat, la situation de Galtier à Nice n'est plus aussi confortable qu'en début de saison et les dirigeants niçois ne lui fermeront pas la porte en cas de proposition d'un autre club.

L'article continue ci-dessous

L'OGC Nice a d'ailleurs entamé des discussions avec Lucien Favre pour prendre la suite de Galtier. L'entraîneur suisse avait déjà dirigé les Aiglons de 2016 à 2018, laissant un excellent souvenir avec un titre de champion d'Automne puis une troisième place lors de la saison 2017-2018, soit le meilleur classement de l'OGCN depuis la saison 1975-76 (2e).

S'il tente d'influer sur le choix du futur entraîneur, Luis Campos le sait : ce sera l'émir qui tranchera. Et sa décision en dira long sur le réel pouvoir du Portugais.