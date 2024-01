PSG : Manuel Ugarte révèle une discussion avec Edinson Cavani

Nouveau milieu de terrain du PSG, Manuel Ugarte a dévoilé une discussion avec son aîné Edinson Cavani, passé par le club francilien.

Critiqué au Paris Saint-Germain dernièrement, Manuel Ugarte ne devrait pas se plaindre. Le milieu de terrain de 22 ans, qui a rejoint Paris l’été dernier aurait été prévenu par son compatriote Edinson Cavani, qui est passé par le Paris Saint-Germain. Un échange avec l’actuel joueur de Boca Juniors aurait abordé toute cette possibilité.

Luis Enrique ne s’inquiète pas pour Manuel Ugarte

L’été 2023, Manuel Ugarte a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Sporting Lisbonne au Portugal. Mais l’Uruguayen, qui a fait un bon début de saison en étant titulaire, a fait preuve de contreperformances ces dernières semaines, d’où il ne bénéficie pas d’un temps de jeu souhaité. Mais l’entraîneur espagnol du PSG fait toujours à son joueur.

« Ce n'est pas facile de changer de club. Ce ne l'est pas pour un jeune, ni même pour un joueur qui a déjà de l'expérience. Changer de pays, de langue… Chaque période d'adaptation est différente… Je vois que Manuel va bien. C'est un joueur d'équipe, impressionnant, avec une personnalité très forte. Je ne suis pas du tout inquiet, aucun de mes joueurs ne me donne d'inquiétude. C'est la vie d'un grand club. C'est un processus qui n'a rien à voir avec l'âge, mais avec le moment, les évènements de ta vie ou différentes choses. Tous les joueurs recrutés, je les vois dans une phase d'adaptation qui est bonne. Même les jeunes du Centre de Formation s'adaptent. C'est sans doute plus facile pour les Français, mais c'est normal », avait déclaré Luis Enrique avant la victoire de la 18e journée contre Lens (0-2) en Ligue 1.

Les conseils de Cavani à Ugarte

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2013 et 2020, Edinson Cavani (36 ans) est désormais un attaquant du CA Boca Juniors en Argentine. L’avant-centre uruguayen, ravi de voir son jeune compatriote signer en faveur du club francilien, dont il arboré les couleurs, n’a pas hésité à lui prodiguer quelques sages conseils. Dans une interview à ESPN, le joueur de 22 ans revient sur ses échanges avec son aîné.

« Lors de la tournée au Japon, j’ai beaucoup parlé avec Edinson Cavani. Il m’a parlé de l’environnement, des installations, il m’a préparé à tout ce que j’ai vécu plus tard. Cavani est aimé ici au club. C’est une personne très humble, très reconnaissante. C’est un joueur dont il faut copier beaucoup de choses », a déclaré Manuel Ugarte.