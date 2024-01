Lens – PSG : Paris douche les espoirs lensois (0-2)

Le PSG affrontait Lens dimanche dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Score final, 0-2.

Le PSG faisait son retour en Ligue 1 ce dimanche avec un choc contre le RC Lens. Pour son premier match de championnat, le club parisien est arrivé à bout d’une équipe lensoise qui aura joué tous les coups jusqu’à la fin.

Le PSG plus réaliste

Lens a démarré avec une pression sur le PSG. Un choix qui a failli payer puisque les Lensois s’offraient un penalty dès l’entame du match grâce à Elye Wahi (5e). Mais la sentence est mal exécutée par Frankowski qui butait sur Donnarumma qui n’a pas plongé (7e). Le PSG décidait ensuite d’aller de l’avant mais manquaient toujours de solution. La prochaine occasion nette sera d’ailleurs lensoise avec Elye Wahi qui butait sur Gianluigi Donnarumma (22e).

Les Parisiens ne se sont pas laissés impressionner par les Sang et Or et ouvraient le score à la demi-heure de jeu. Titulaire en attaque encore une fois, Bradley Barcola profitait d’une belle remise de Kylian Mbappé pour tromper Brice Samba (0-1, 30e). Paris mettait ensuite les pieds sur le ballon, faisant courir les Lensois. Ces derniers terminaient même la première partie à 10 après l’exclusion de Jonathan Gradit après une faute sur Barcola (45+3).

Mbappé douche Lens en fin de match

En infériorité numérique, les Sang et Or ont continué par chercher les Parisiens haut sur le terrain. Florian Sotoca trouvait Wahi à la la 59e qui s’appuyait sur El Aynaoui mais ce dernier ne parvenait pas à conclure l’action. Lensois et Parisiens vont chercher un nouveau but tout au long de la deuxième partie mais ne réussiront pas à trouver le cadre.

Muet depuis le début du match, Mbappé mettait à contribution Samba dans les dernières minutes mais le gardien français ne se laissait pas surprendre (84e). Quelques minutes après, Kylian Mbappé profitait d’un service d’Ousmane Dembélé pour aller battre Samba et tuer ainsi, tout suspense (0-2, 89e). Le score en restera là et le PSG (1er, 43pts) creuse ainsi l’écart avec ses poursuivants.