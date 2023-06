Mercato : les détails du transfert de Manuel Ugarte au PSG

Le milieu uruguayen, qui arrive en provenance du Sporting Lisbonne, a passé sa visite médicale ce lundi à Paris et va s'engager pour 5 ans.

Le mercato d'été n'a pas encore ouvert ses portes que le PSG a déjà bouclé trois recrues. Après Milan Skriniar, dont l'arrivée est bouclée depuis les jours précédant la fin de la fenêtre hivernale, le club de la capitale souhaite avancer vite et disposer de ses nouveaux éléments au plus vite.

En plus du défenseur slovaque, Paris pourra compter sur Marco Asensio et Manuel Ugarte pour la reprise de l'entraînement début juillet. Les deux hommes étaient aujourd'hui à Paris avant d'y signer respectivement un contrat de 4 et 5 ans.

Une salaire de 3,4 millions d'euros par an

Si le PSG réalise un bon coup en attirant un joueur libre en provenance du Real Madrid, il a dû batailler face à Chelsea, qui avait les faveurs du Sporting Lisbonne. En effet, les Blues avaient sorti l'artillerie lourde pour boucler l'opération : un contrat très longue durée (8 ans) et une prise de participation dans le club portugais. Un montage pour illicite au regard des standards de l'UEFA.

Pour permettre à l'opération d'aller au bout, Paris s'est appuyé une nouvelle fois sur les services d'Antero Henrique, son ancien directeur sportif et homme à tout faire dans la galaxie du Qatar. Finalement, le club de la capitale est parvenu à boucler l'opération pour un transfert de 60 millions d'euros payé sur les cinq prochaines années et qui ne figurera dans les comptes qu'à partir de l'année prochaine.

Le salaire du joueur, qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs, est lui très loin des 8 à 10 millions d'euros annoncés. A Paris, les émoluments de l'Uruguayen s'élèveront à 3,4 millions d'euros par an.