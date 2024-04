PSG, Luis Enrique promet du lourd face à Dortmund

Le duel en ½ finales de Ligue des champions s’annonce très excitant entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain est en déplacement au Signal Iduna Park, ce mercredi soir, pour affronter le Borussia Dortmund en marge du match aller des demi-finales de la Ligue des champions. En prélude à ce duel entre les deux équipes qui s’étaient déjà affrontées à deux reprises cette saison, le coach a évoqué le match en conférence de presse, ce mardi.

Lucho promet "un beau spectacle" contre Dortmund

Déjà en Allemagne pour ce match très attendu, le Paris Saint-Germain n’espère pas rentrer en France sans avoir gagné les Allemands. En conférence de presse à la veille de ce choc, l’entraîneur du PSG promet un beau jeu comme ce fut le cas face au FC Barcelone en quarts de finale (victoire 1-4) au match retour.

« Ce sera un match pareil qu'en quart de finale. Spéculer n'est pas notre façon de jouer. Nous allons essayer de gagner avec notre football. Ça va être un beau spectacle, il va y avoir des buts », a promis Luis Enrique, qui constate du progrès dans l’équipe qu’il dirige.

« On s'est amélioré en défense et en attaque. Mais on peut encore s'améliorer, il faut être exigeants. Tout reste à faire. On a su surmonter des moments où on était en infériorité, on a su revenir dans les dernières minutes », a ajouté Lucho, qui promet de « faire deux grands matchs » contre les Allemands.

L’entraîneur évoque les forces et faiblesses du PSG

Selon Luis Enrique, la Remontada à Montjuïc lors de la manche retour des quarts de finale ne voudrait pas dire que le PSG n’a pas de faiblesses. L’ancien coach de la formation blaugrana est conscient des faiblesses du club de la capitale française. Toutefois, Lucho indique qu’il travaille avec ses capés pour corriger ces points faibles.

« Toutes les équipes ont leur force et faiblesses. Mais mon tempérament est de toujours me dire que mes joueurs sont les meilleurs. Nous avons des points faibles mais nous y travaillons. Tout passe par la possession. Notre objectif sera de dominer le ballon », a poursuivi l’ancien sélectionneur de la Roja.