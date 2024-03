PSG, Luis Enrique juge le niveau de la Ligue 1

Avant le match des ¼ de finale de Coupe de France contre Nice, Luis Enrique a donné son avis sur le niveau de Ligue 1.

Pour le match des quarts de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain accueille l’OGC Nice dans son fief du Parc des Princes. En conférence de presse avant ce choc qu’il voit « comme une finale », Luis Enrique, le coach parisien, en a profité pour donner son appréciation sur le niveau du championnat de France.

La Ligue 1, une « ligue avec un haut niveau de compétitivité »

La Premier League anglaise a connu un choc de haut rang le weekend écoulé avec le duel entre Liverpool et Manchester City (1-1), deux équipes en lutte pour le titre. C’était à l’occasion de la 28e journée du championnat. Interrogé sur le niveau du championnat français, Luis Enrique a pris ce choc anglais pour établir une comparaison.

« Liverpool ne joue pas en Ligue des champions. Par chance, Liverpool n'y est pas. City est le champion en titre. Bien sûr j'ai vu le match qui était de très haut niveau avec deux entraîneurs uniques. Avant d'arriver ici, je pensais que la Ligue 1 était facile mais c'est tout le contraire. Il y a un très haut niveau individuel et de proposition des entraîneurs. C'est une ligue avec un haut niveau de compétitivité », a avoué le technicien espagnol en conférence de presse.

Enrique ne le dit pas pour flatter

S’il a avoué avoir une autre perception sur le niveau du championnat de France avant son arrivée chez le club francilien, Luis Enrique explique qu’il n’a pas changé de discours aujourd’hui parce qu’il est devant le fait accompli. Pour l’ancien coach du FC Barcelone, cette déclaration est sortie après plusieurs mois de constat.

« Et là vous pourriez me dire: 'Tu dis ça parce que ça t’arrange, ça te fait paraître bien aux yeux des autres', mais non. Ce n’est pas quelque chose que je dis parce que je suis en Ligue 1 aujourd’hui. Je le dis parce que je pense sincèrement que c’est une ligue avec un haut niveau de compétitivité. Il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes joueurs qui partent ensuite dans d’autres championnats. Il y a également un très haut niveau parmi les entraîneurs. Et je peux le dire car j’en ai fait l’expérience », a-t-il ajouté.