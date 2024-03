Liverpool – Manchester City : Pas de vainqueur entre Reds et Citizens (1-1)

Liverpool et Manchester City s’affrontaient dimanche pour le compte de la 28e journée de Premier League. Score final, 1-1.

Liverpool recevait Manchester City dimanche à l’occasion de la 28e journée de Premier League. Dans ce choc au sommet de la Premier League, les Reds et les Citizens ne sont pas arrivés à se départager et concèdent un nul qui fait les affaires d’Arsenal pour le moment.

Un premier acte à l’actif de Manchester City

Les Citizens démarraient la rencontre en force avec des assauts sur le camp des Reds dès l’entame. Alors que Virgil Van Dijk venait d’empêcher Phil Foden d’aller défier Kelleher (2e), Bernardo Silva allumait déjà le gardien de Liverpool qui ne se manquait pas pour son premier arrêt (3e). City mettait la pression sur les Reds et se montrait de plus en plus menaçant. Kevin De Bruyne tentait sa chance mais sa première tentative passait à côté (8e) alors que la seconde était repoussée par Kelleher (9e). Les hommes des Jurgen Klopp sortait enfin de leur moitié de terrain et se montraient également dangereux.

Getty Images

Après deux ratés de Darwin Nunez (13e, 16e), Luis Diaz trouvait le chemin des filets mais le but était refusé pour un hors-jeu de…Nunez (19e). Le sort était meilleur par contre pour les Sky Blues qui ouvraient le score grâce à John Stones, bien trouvé par Kevin De Bruyne sur un corner (0-1, 23e). Douchés, les Reds insistaient sur le camp des Citizens mais Szoboszlai (31e) et Bradley (34e) manquent tous les deux leurs tentatives. Liverpool ne parvenait pas à égaliser avant la pause malgré des assauts répétés sur le camp de Manchester City.

Liverpool se réveille vite mais manque de réalisme

Les choses vont aller très vite dès le retour des vestiaires. Sur une passe trop courte de Nathan Aké, Ederson commettait une faute sur Darwin Nunez qui avait réussi à devancer le gardien brésilien (48e). Alexis Mac Allister transformait le penalty avec brio et remettait les pendules à l’heure (1-1, 50e). Manchester City, qui a perdu Ederson au passage, repartait en avant avec Phil Foden qui allait buter sur Kelleher (58e). Liverpool rétorquait dans la foulée avec Mohamed Salah, entré en jeu, qui lançait parfaitement Luis Diaz mais le Colombien ne trouvait pas le cadre sur sa frappe (63e).

Getty

Mohamed Salah se manquait également sur une double occasion avec une tentative largement au-dessus (65e). Entré en jeu à la place d’Ederson, Stefan Ortega était sollicité sur une frappe lointaine de Mac Allister que le gardien allemand parvenait à repousser en corner (66e). Ortega se montrait encore impérial face à Nunez (71e) et Quansah (80e). Les Citizens n’avaient pas non plus abandonné puisque Jeremy Doku touchait le poteau dans les dernières minutes (89e). Ni Liverpool (2e, 64pts), ni Manchester City (3e, 63pts) ne parvenait à marquer ce but qui allait peut-être sceller le sort de la Premier League.