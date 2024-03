PSG – Nice en Coupe de France, "c'est une finale" selon Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain joue contre Nice en quart de finale de Coupe de France, mercredi. Un duel à l’allure d’une finale, selon le coach parisien.

Le dernier match des quarts de finale de la Coupe de France va se disputer ce mercredi 13 mars 2024 au Parc des Princes. Cette rencontre est un choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice. En conférence de presse, mardi, avant ce match, Luis Enrique a donné son avis sur la rencontre.

PSG – Nice, une finale

Après l’Olympique Lyonnais, le FC Valenciennes et le Stade Rennais, la quatrième équipe qualifiée pour le dernier carré de la Coupe de France sera connue ce mercredi à l’issue du match entre les champions de France et les Aiglons. Mais pour le coach du club francilien, ce match est « comme une finale » pour les deux formations.

« Ce sont des compétitions différentes. C'est une compétition très attrayante, c'est pareil dans tous les pays. Ce sont des compétitions centenaires qui plaisent beaucoup aux supporteurs. On va le prendre comme une finale parce que c'est une finale », a lancé le technicien espagnol en conférence de presse dans des propos rapportés par RMC Sport.

Un match revanche contre Nice ?

Battus par les Aiglons (2-3) en septembre dernier en championnat de France, ce match devrait être l’occasion pour les Parisiens de prendre la revanche sur les Niçois. Mais pour l’entraîneur de la formation francilienne, l’idée est loin d’une revanche côté parisien.

« Non, il n'y a pas d'esprit de revanche. C'est notre seule défaite en championnat et il y a cinq semaines, c'était notre adversaire direct en L1. C'est une équipe très bonne sans ballon et exceptionnelle sans ballon. Elle a encaissé le moins de buts avec Brest. Ce sera difficile mais on a la chance de jouer à domicile. C'est un match attrayant mais on ne ressent pas le sentiment de revanche », a poursuivi Luis Enrique. « Nice et le PSG prennent beaucoup de risque en temps normal. J'espère que ce sera plus intéressant que pour les leurs », a-t-il ajouté.

Lucho jette des fleurs à Mbappé et Dembélé

Pour l’ancien sélectionneur de l’Equipe d’Espagne, toutes les rencontres sont importantes pour le club francilien. Profitant de l’occasion, Luis Enrique a encensé Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé avec qui les relations seraient tendues à l’interne.

« On étudie chaque petit détail pour les joueurs individuellement. Tous les matchs sont importants, comme les matchs de demain ou en Ligue des champions. Ousmane n'a pas de problème, il est à disposition de l'entraîneur. Il faut contrôler le temps de jeu pour les joueurs très explosifs comme Dembélé ou Mbappé. Ils ont une vitesse hallucinante qui implique des risques. Ça implique de les faire jouer plus ou moins de minutes », a déclaré l’ancien coach du Barça.