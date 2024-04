PSG, les joueurs ultra-motivés contre Le Havre

Les joueurs du PSG sont très motivés avant d’affronter Le Havre, samedi.

Le Paris Saint-Germain reçoit Le Havre ce samedi à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Leader du championnat (1er, 69pts), le PSG peut devenir champion dès ce soir en cas de victoire ou même d’un nul. Une opération qui devrait être moins compliquée pour les Parisiens au vu de l’écart entre les deux équipes, Le Havre étant barragiste (16e, 28pts). Un écart qui n’enlève toutefois rien à la motivation du vestiaire francilien face aux Havrais.

Le PSG ne fera pas de cadeau au Havre

Le PSG aurait pu jouer ce soir en tant que champion. Mais la victoire de Monaco contre Lille mercredi (1-0) a retardé le sacre du club de la capitale. Un sacre qui reviendrait de toute façon au PSG qui a survolé le championnat cette saison comme à son habitude. Le titre pourrait d’ailleurs être validé ce samedi en cas de victoire des hommes de Luis Enrique.

Le technicien espagnol ne compte justement pas manquer l’occasion de devenir champion devant ses supporters. « Je vais continuer de la même façon, en changeant des joueurs, pourquoi je changerais ? Ce qui change c'est que si demain on gagner, on sera champion de façon officielle et le faire devant nos supporters, c'est l'idéal », déclarait-il en conférence de presse, vendredi.

L'article continue ci-dessous

Getty

Le vestiaire du PSG veut passer en mode C1

Par ailleurs, le match contre Le Havre intervient à quatre jours avant le choc contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Le PSG affronte le club allemand en demi-finale de C1 mercredi prochain. Et, c’est la raison de l’ultra-motivation du vestiaire francilien.

D’après Le Parisien, les joueurs souhaiteraient valider le sacre en Ligue 1 dès ce soir afin de mieux se concentrer sur les échéances en Ligue des Champions. « Ces derniers jours, ils se rejoignaient tous sur cette envie commune de plier le Championnat de France le plus vite possible afin de basculer, l'esprit plus léger, en mode Ligue des champions », a écrit le journal.