La compo du PSG contre Le Havre : Les choix forts de Luis Enrique

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a fait des choix forts dans son onze contre Le Havre, samedi.

Le Paris Saint-Germain et Le Havre s’affrontent samedi soir à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. C’est une rencontre décisive pour le PSG, qui peut devenir champion dès ce soir, et Le Havre, qui peut prendre des points dans la course au maintien. A quelques jours d’une demi-finale de Ligue des Champions, Luis Enrique ne compte pas manquer l’occasion de valider le titre plus tôt. Ce qui explique les choix forts opérés par le technicien espagnol dans son onze contre les Havrais ce soir.

Le PSG veut se rassurer avant Dortmund

Dans quatre jours, le PSG va disputer sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Mais avant, le club parisien compte valider son titre en Ligue 1 dès ce samedi. Avec onze points d’avance sur son dauphin, Monaco (2e, 58pts), Paris (1er, 69pts) a juste besoin d’un point face au Havre (16e, 28pts) ce soir pour être sacré champion. Au vu de cet enjeu important, Luis Enrique a décidé de faire des choix forts dans sa compo d’équipe contre Le Club Doyen.

Luis Enrique innove en défense

Malgré l’importance de cette rencontre, Luis Enrique devrait faire tourner face au Havre ce soir. Dans les buts, Keylor Navas devrait prendre la place de Gianluigi Donnarumma, ménagé avant d’affronter Dortmund mercredi. En défense, ce sont Marquinhos et Danilo Pereira qui devraient former la charnière centrale. Les couloirs devraient alors être occupés par Achraf Hakimi, à droite, et Lucas Beraldo, à gauche.

Les choix surprenants de Luis Enrique en attaque

Dans l’entrejeu, il devrait aussi d’autre innovations de la part de Luis Enrique. Si l’homme en forme du moment, Vitinha, devrait tenir sa place devant la défense, Manuel Ugarte devrait suppléer Fabian Ruiz accompagné de Warren Zaire-Emery. En attaque, il ne devrait pas avoir Ousmane Dembélé ni Kylian Mbappé ou encore Gonçalo Ramos en début de match. Luis Enrique devrait confier les clés de l’animation offensive à Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

La compo attendue du PSG contre Le Havre

Navas - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo - Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery - Asensio, Kolo Muani, Barcola