PSG - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG et Le Havre s’affrontent samedi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après la tenue des matchs en retard de la 29e journée mercredi, la Ligue 1 enclenche enfin sa 31e journée ce weekend. Une journée qui pourrait sceller le sort de plusieurs équipes tant en haut comme en bas comme en bas du classement. L’une des affiches de cet épisode du championnat français oppose ce samedi le Paris Saint-Germain au Havre. Une rencontre qui représente d’enjeux énormes pour les deux équipes.

PSG - Havre, le match du titre ?

C’est enfin le moment fatidique pour le PSG (1er, 69pts). Si la victoire de l’AS Monaco contre Lille mercredi l’a empêché d’être champion, le club parisien peut valider son titre en cas de victoire contre Le Havre (16e, 28pts) ce samedi. Un objectif qui ne devrait pas être compliqué à atteindre tant l’écart entre les deux équipes est énorme. En outre, le PSG, qui reste sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, devrait profiter de cette rencontre pour préparer la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, mercredi prochain. Un autre enjeu qui prouve que Paris ne fera pas dans la dentelle face aux Havrais.

16e de Ligue 1, le Havre est très mal en point dans cette dernière ligne droite du championnat. A quatre journées de la fin, le Club Doyen est barragiste avec deux points d’avance sur le premier relégable, Lorient (17e, 26pts). Les Havrais ont ainsi besoin d’un point minimum contre le PSG pour se rassurer un peu plus dans la course au maintien. Ça s’annonce tout de même compliqué avec une équipe havraise qui a perdu quatre de ses cinq derniers matchs en Ligue 1 en plus d’un match nul. Cependant, le Havre peut bien jouer un sale tour au PSG pour l’empêcher d’être sacré champion dès ce samedi.

Horaire et lieu du match

PSG – Le Havre

31e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match

PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Lucas Hernández, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - O. Dembélé, Mbappé, Barcola

Le Havre : Desmas - Operi, Lloris, Youté, Sangante, Casimir - Kechta, Targhalline, Kuzyaev - Sabbi, Ayew

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Le Havre ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Le Havre sera à suivre ce samedi 27 avril 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal, et aussi sur le service DAZN.