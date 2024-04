PSG, les mots forts de Luis Enrique avant Le Havre

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé vendredi avant le match contre Le Havre, samedi.

Le PSG reçoit Le Havre samedi à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Luis Enrique était présent en conférence de presse ce vendredi. Face aux médias, l’entraineur parisien a évoqué plusieurs sujets en rapport avec le club et avec le match.

Luis Enrique ne fera pas tourner contre Le Havre

Le PSG a un match important à jouer contre Le Havre ce samedi. Leader du championnat, le club parisien a la possibilité de valider son titre en cas de victoire face aux Havrais. Mais Paris a également une demi-finale aller de Ligue des Champions mercredi prochain contre Dortmund. Ce qui pourrait inciter Luis Enrique à faire tourner demain. Mais le technicien espagnol pense apparemment aligner ses hommes forts.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Je vais continuer de la même façon, en changeant des joueurs, pourquoi je changerais ? Ce qui change c'est que si demain on gagner, on sera champion de façon officielle et le faire devant nos supporters, c'est l'idéal », lance Luis Enrique.

Le PSG peut toujours progresser sous Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain reste sur trois victoires convaincantes toutes compétitions confondues et sur le même score (4-1 contre le Barça, l’OL et Lorient). Une constance dans les résultats que les hommes de Luis Enrique ont pris du temps à avoir cette saison. Et pour le technicien espagnol, le club va continuer par progresser au-delà même de cette saison.

Getty Images

« On arrive en fin de saison dans des circonstances positives. (…) Oui il y a plus de maturité maintenant qu'en févier. Mais cela fait partie d'un processus, le PSG a changé beaucoup de choses depuis cet été. C'est une période et un cycle de construction, on verra à la fin de saison ce qu'on a réussi à accomplir. Et je suis convaincu que l'année prochaine on sera encore meilleur », explique Luis Enrique.

Luis Enrique accepte les critiques

Par ailleurs, le retard pris dans la constance par le PSG cette saison a valu d’énormes critiques à Luis Enrique cette saison. L’ancien coach du Barça a été décrié à chaque fois que le club a affiché un visage moins bien. Des critiques qui se sont d’ailleurs accentuées après sa nouvelle gestion de la star de l’équipe, Kylian Mbappé. Mais pour le principal intéressé, tout cela est normal.

Getty

« Tous les entraîneurs, nous passons par des bons et des mauvais moments. J'essaye d'être dans l'empathie avec les entraîneurs des autres équipes. Je sais que si vous ne gagnez pas, vous allez être critiqués, même par ceux qui n'ont pas vu un entraînement », conclut Luis Enrique.