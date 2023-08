OFFICIEL - Ousmane Dembélé est un joueur du PSG

Comme annoncé, Ousmane Dembélé a signé son contrat avec le PSG. Il retourne en Ligue 1 sept ans après son départ.

Le PSG tient sa neuvième recrue de l’intersaison. Et pas des moindres ! Le club champion de France a réussi à boucler la venue de l’international tricolore Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone, moyennant une indemnité de 50 millions d’euros.

Ousmane Dembélé est enfin parisien

Dembélé a paraphé un contrat de cinq ans avec l’équipe francilienne. Il y entamera un nouveau chapitre de sa carrière après une longue expérience en Catalogne. Grand fan du PSG, il réalise enfin son rêve. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs, a déclaré Ousmane Dembélé. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club. »

Nasser Al-Khelaifi a également tenu à lui souhaiter la bienvenue à Paris : « Nous sommes ravis d'accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre Club. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre Club. »

L'article continue ci-dessous

Dembélé sera présenté ce samedi soir au public du Parc des Princes avant le match des siens contre Lorient en championnat. On le verra peut-être alors brandir son nouveau maillot, floqué du numéro 23 dans le dos.

Dembélé effectue ainsi son retour en Ligue 1, sept ans après l’avoir quittée. A l’époque, il avait rejoint le Borussia Dortmund, où il n’est resté qu’une année avant de filer au Barça. Du côté du Camp Nou, il aura donc effectué un passage de six ans, signant au passage 40 buts en 185 matches.

Le champion du monde 2018 est le 9e transfuge de l’été pour le PSG. Derrière Manuel Ugarte, c’est lui qui a couté le plus cher aux Franciliens. Il est aussi le troisième renfort dans le secteur offensif après Marco Asensio et Gonçalo Ramos.