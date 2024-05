PSG, le onze inattendu de Luis Enrique pour défier Dortmund

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va aligner un onze inattendu contre Dortmund, mardi.

Le Paris Saint-Germain reçoit mardi soir le Borussia Dortmund en demi-finale retour de Ligue des Champions. Une rencontre que le club parisien doit logiquement remporter afin de se qualifier pour la finale de la compétition reine des clubs. Par ailleurs, la compo de Luis Enrique suscite encore des interrogations à 24 heures du choc. Le technicien espagnol est notamment habitué à faire tourner son équipe à chaque fois. Mais alors qu’il a reconduit les titulaires à Barcelone mercredi dernier, le coach du PSG devrait innover contre Dortmund cette fois-ci.

Getty Images

Le PSG confiant contre Dortmund

A quelques heures du choc retour contre Dortmund, le PSG se montre très confiant. Les joueurs sont certains de pouvoir renverser les Allemands avec le soutien de leur public du Parc des Princes. Un optimisme que le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, trouve d’ailleurs exagéré. Mais le club peut donner tort au dirigeant qatari en se qualifiant pour la finale de la C1. L’une des clés de cette qualification sera l’équipe qui sera alignée par Luis Enrique sur le terrain. L’ancien coach du Barça est d’ailleurs obligé d’innover après le forfait de Lucas Hernandez, titulaire à l’aller et qui s’est fait opérer récemment.

Getty Images

Luis Enrique va innover en défense

S’il y a une chose qui ne changera pas contre Dortmund, c’est la présence de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG. En défense, il y aura forcément un changement dû à l’absence de Lucas Hernandez. C’est son homonyme, Lucas Beraldo, qui devrait prendre sa place dans l’axe de la défense aux côtés de Marquinhos. Sur les côtés, Achraf Hakimi (à droite) et Nuno Mendes (à gauche) devraient, quant à eux, tenir leur place.

Getty Images

Le choix fort de Luis Enrique en attaque

Dans l’entrejeu, Luis Enrique a apparemment trouvé son trio dans ce 4-3-3 qui ne changera pas non plus. Ainsi, Warren Zaire-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz devraient débuter comme c’était déjà le cas au Signal Iduna Park. C’est en attaque que Luis Enrique devrait faire un choix fort. Titularisé dans l’axe à l’aller, Kylian Mbappé devrait être aligné cette fois-ci sur le côté gauche. Bradley Barcola ferait les frais de ce choix de Luis Enrique puisque Gonçalo Ramos devrait débuter en pointe. Le côté droit de l’attaque sera occupé par Ousmane Dembélé.

Getty

La compo probable du PSG contre Dortmund

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz– Dembélé, Ramos, Mbappé